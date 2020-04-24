Новости Общество Происшествия
Сегодня, 15:49

Неизвестный ген, который вызвал масштаб пандемии, обнаружили в коронавирусе

Неизвестный ген, который вызвал масштаб пандемии, обнаружили в коронавирусе

Источник фото: pixabay.com

Международная группа исследователей обнаружила у SARS-CoV-2 неизвестный скрытый ген, который мог способствовать пандемическому масштабу вирусной инфекции. О научной работе, опубликованной в журнале eLife, кратко рассказывается в пресс-релизе на Phys.org, сообщают «Вести:Приморье».

Ученые обозначили новый ген, перекрывающийся с другими генами, как ORF3d. Он также присутствует в ранее обнаруженном коронавирусе панголинов. Кроме того, ORF3d способен вызывать сильный ответ антител у пациентов с COVID-19, что означает, что он кодирует белок, вырабатываемый в ходе инфицирования человека. Кроме того, он нераспознаваем для иммунных Т-клеток, и специалисты считают, что это может давать коронавирусу преимущества в усилении пандемического потенциала, отмечает lenta.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме