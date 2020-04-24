Неизвестный ген, который вызвал масштаб пандемии, обнаружили в коронавирусе

Международная группа исследователей обнаружила у SARS-CoV-2 неизвестный скрытый ген, который мог способствовать пандемическому масштабу вирусной инфекции. О научной работе, опубликованной в журнале eLife, кратко рассказывается в пресс-релизе на Phys.org, сообщают «Вести:Приморье».

Ученые обозначили новый ген, перекрывающийся с другими генами, как ORF3d. Он также присутствует в ранее обнаруженном коронавирусе панголинов. Кроме того, ORF3d способен вызывать сильный ответ антител у пациентов с COVID-19, что означает, что он кодирует белок, вырабатываемый в ходе инфицирования человека. Кроме того, он нераспознаваем для иммунных Т-клеток, и специалисты считают, что это может давать коронавирусу преимущества в усилении пандемического потенциала, отмечает lenta.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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