О необычных изменениях в телах умерших от коронавируса рассказали медики

Патологоанатомы из американской клиники LSU Health обнаружили, что коронавирус, вероятно, вызывает не поражение сердечной мышцы, связанное с миокардитом, как считалось ранее, а уникальный паттерн гибели клеток в ее отдельных частях. Об этом рассказал доктор медицинских наук Ричард Вандер Хайде, чьи слова приводит портал EurekAlert, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

По словам Хайде, врачи определили как грубые, так и микроскопические изменения, которые ставят под сомнение версию о том, что тяжелые формы коронавирусной инфекции сопровождаются типичным миокардитом. Он напомнил, что механизм травмирования сердца при COVID-19 неизвестен, однако полученные данные помогут лучше понять течение заболевания и своевременно назначить необходимое лечение.

Патологоанатомы обнаружили, что SARS-CoV-2, в отличие от SARS, не присутствует в клетках. Доктор медицинских наук Шэрон Фокс также отметила, что диффузное альвеолярное повреждение вместе с увеличенным правым желудочком могут указывать на сильнейшую нагрузку на сердце.

Хайде подчеркнул, что нельзя исключить эндотелиального повреждения, вызванного цитокинами. Важную роль может играть и эффект "цитокиновой бури", добавил медик.

Патологоанатомы провели вскрытие 22 умерших от коронавируса пациентов в возрасте от 44 до 79 лет. У большинства было высокое кровяное давление, у половины — диабет второго типа. Кроме того, часть из них страдала от ожирения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]