«Должны быть установлены»: Кожемяко потребовал наказать виновных в загрязнении бухты  

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил контрольно-надзорным органам в течение недели установить причины появления радужной пленки в морской акватории Находки. Совещание с профильными ведомствами по этой проблеме глава региона провел в городе в субботу, 14 ноября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Глава Приморья обозначил, что нужно провести тщательное расследование причин загрязнения бухты. В частности, проверить все емкости нефтепродуктов вдоль причальной стенки, даже те, которые уже не используются, установить ответственных за содержание коллекторов, выявить все случаи несанкционированных сливов в акваторию. Кроме этого, по его словам, нужно усилить контроль за судами, стоящими на рейде, особенно при их заправке топливом.

Также Олег Кожемяко потребовал от аварийных портовых служб незамедлительно реагировать на подобные происшествия.

«Как только поступает сигнал о появлении таких пятен, без промедления должны выходить суда, ставиться боновые ограждения, площадь загрязнения обрабатываться специальным сорбентом. Проволочки с очисткой акватории недопустимы», – подчеркнул глава региона.

Как доложили руководители контрольно-надзорных органов, сейчас идут проверки по всем фактам загрязнения бухты. Так, случаи появления масляной пленки зафиксированы 22 октября и 6 ноября.

«Определены компании, которые могли загрязнить акваторию. По итогам проверки будет рассчитан нанесенный экологии ущерб, а деятельность таких предприятий может быть приостановлена», – обозначил и.о. руководителя управления Росприроднадзора по Приморскому краю Владимир Сонин.

Параллельно ведут проверки природоохранная и транспортная прокуратуры.

Губернатор особо подчеркнул, что нарушители экологических норм должны быть установлены и наказаны.

«Те, кто допускает подобные нарушения, должны знать, что ни одно экологическое происшествие не останется без внимания, и никаких снисхождений к ним быть не может», – заявил Олег Кожемяко.

Присутствующий на совещании представитель ОНФ Артем Трембовлев поблагодарил Губернатора за внимание к проблеме бухты Находки.

«Это не первый случай, когда образовывается радужная пленка. В свою очередь, общественники готовы оказывать любую помощь в решении этой проблемы», – отметил Артем Трембовлев.

Олег Кожемяко также выехал на территорию порта, где проверил, как устраняются последствия экопроисшествия и в целом организована работа по предотвращению и устранению подобных случаев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]