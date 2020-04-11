Врач рассказал, какой купить градусник, чтобы не потратить деньги зря

Врач общей практики Александр Доленко рассказал "Комсомольской правде" о том, нужно ли покупать бесконтактный термометр для использования дома, сообщают «Вести:Приморье».

По словам доктора, покупать такой вид градусника для использования дома не обязательно. По мнению Доленко, это может оказаться бесполезной тратой денег. Врач отмечает, точность таких градусников ниже, чем у стеклянных.

"Хорошие приборы должны регулярно проверяться и калиброваться. Этот процесс в принципе выполним на дому по инструкции, но иногда вызывает затруднения", — пояснил медик.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]