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Врач рассказал, какой купить градусник, чтобы не потратить деньги зря
Врач общей практики Александр Доленко рассказал "Комсомольской правде" о том, нужно ли покупать бесконтактный термометр для использования дома, сообщают «Вести:Приморье».
По словам доктора, покупать такой вид градусника для использования дома не обязательно. По мнению Доленко, это может оказаться бесполезной тратой денег. Врач отмечает, точность таких градусников ниже, чем у стеклянных.
"Хорошие приборы должны регулярно проверяться и калиброваться. Этот процесс в принципе выполним на дому по инструкции, но иногда вызывает затруднения", — пояснил медик.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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