Многоразовые защитные маски с серебром и медью создали в России

В России выпустили пробную партию антивирусных масок с серебром. И наладили производство многоразовых масок с биоактивными наночастицами меди. Также врачи подробно рассказали, как правильно пользоваться одноразовыми медицинскими масками. Оказывается, что многие носят их не той стороной, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «РГ».

На Урале ученые-разработчики, резиденты технопарка высоких технологий Свердловской области, наладили выпуск многоразовых масок с биоактивными наночастицами меди.

Как рассказал директор компании-производителя масок Кирилл Чижов, наночастицы они получают из медных отходов, потом ими пропитывают волокна ткани. Общеизвестно, что медь обладает мощными антибактериальным свойством. Причем, это свойство сохраняется у масок с частицами меди и после многократных, не менее 50 раз, стирок. Стоит такая маска 500 рублей.

- Медь обладает способностью не поддерживать жизнедеятельность не только бактерий, но и вирусов, и грибков, - отмечает доцент кафедры фармации и химии Уральского государственного медицинского университета (УГМК) Татьяна Шерстобитова. - В виде наночастиц она достаточно долго держится на ткани и способна обеспечить долговременную защиту от патогенных организмов. И безусловно усиливает защиту от инфекции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]