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Опровержение: по следам наших материалов

Опровержение: по следам наших материалов

«28.05.2020 в открытом доступе на сайте https://vestiprim.ru электронного средства массовой информации филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Владивосток» под названием «Вести Приморье», была размещена видеопубликация репортажа с письменной расшифровкой закадрового текста с интервьюируемым Наймушиным О.А. под названием «Сотрудники резидента Свободного порта Владивосток обратились в прокуратуру — им не выплачивают зарплату. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной». Она содержала сведения, которые не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию ООО «Композитное Кораблестроение».

Видеопубликация репортажа с письменной расшифровкой закадрового текста с интервьюируемым Наймушиным О.А. содержит вымышленные факты об истце и содержит следующие фразы:

  • «Приходили вот зарплаты по 2, по 3, по 5 тысяч рублей. Да, в месяц. А с каждым месяцем, то есть, растет, растет и растет моя заработная плата, ну, долг за предприятием».
  • «Но вот уже третий месяц работает в обмен на обещания от начальства».

Настоящее опровержение опубликовано в соответствии с обоюдным решением сторон».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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