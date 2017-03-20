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«Радио России: Приморье». Пляжи Владивостока и ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом в крае

«Радио России: Приморье». Пляжи Владивостока и ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом в крае

4 июля в 13 часов 10 минут на «Радио России: Приморье» - интервью.

О работе административных комиссий, которые следят за состоянием пляжей во Владивостокской агломерации, расскажет представитель мэрии Дальневосточной столицы Андрей Гончаров.

Во второй части эфира, после выпуска новостей, о ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом в Приморском крае. Андрей Мозговой и Елена Иванова - старший инспектор по пропаганде краевого управления ГИБДД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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