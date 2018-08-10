"Слово прокурору": как правильно составить жалобу в прокуратуру, чтобы она не осталась без ответа

Гость программы "Слово прокурору " - начальник отдела по рассмотрению обращений и приема граждан Прокуратуры Приморского края Углова Евгения Анатольевна.

- Ни для кого не секрет, что на сегодня органы прокуратуры являются чуть ли не единственным органом, куда любой гражданин бесплатно может обратиться с заявлениями о нарушении своих прав практически во всех областях жизнедеятельности. Евгения Анатольевна, расскажите, как можно подать заявление в прокуратуру?

- В прокуратуру заявления поступают разными способами – их приносят граждане на личном приеме сотрудникам прокуратуры, жалобы направляют по почте, телеграфу, факсимильной связью, информационным системам общего пользования сети «Интернет».

С каждым годом все большее количество обращений поступает на сайт прокуратуры Приморского края через так называемую «Интернет-приемную». В этом случае гражданину никуда не нужно ходить и он может из любой точки мира отправить заявление в прокуратуру края. Такие заявления мгновенно поступают в прокуратуру края, регистрируются и разрешаются в общем порядке.

Необходимо знать, что подать заявление в органы прокуратуры можно также обратившись на прием в любую прокуратуру – района, города или края. Если заявление подано в прокуратуру, которой не поднадзорно учреждение или должностное лицо, чьи действия обжалуются, оно будет направлено по принадлежности.

Сейчас появилась возможность подать обращение через сайт «Госуслуги». Соответствующая закладка появилась в личном кабинете каждого пользователя Госуслуг.

Во всех органах прокуратуры Приморского края в общедоступных местах расположены информационные стенды, где размещены сведения о работе прокуратуры, образец заявления, график приема граждан сотрудниками прокуратуры, сведения о вышестоящей прокуратуре, куда можно обжаловать действия и решения нижестоящих прокуроров, и другая необходимая информация.

Работа органов прокуратуры организована таким образом, что любой пришедший в прокуратуру гражданин будет принят сотрудником прокуратуры.

Графики приема размещены на информационных стендах прокуратур.

На личном приеме с гражданином поговорят, при необходимости проконсультируют, помогут составить и примут заявление. Если вопрос, с которым обратился гражданин не входит в компетенцию органов прокуратуры, посоветуют куда необходимо обратиться.

Каждую среду все прокуроры городов и районов края ведут личный прием граждан.

Прием ведется без предварительной записи – необходимо с 9.00 до 18.00 просто прийти в прокуратуру и Вы будете приняты прокурором города или района.

В прокуратуре края прием граждан ведется постоянно в приемной граждан на первом этаже здания прокуратуры края, расположенной по адресу: г.Владивосток, ул.Фонтанная, дом 51.

Каждый день с 9 часов до 18 прием веду я – начальник отдела по рассмотрению обращений и приему граждан, а также сотрудники отдела.

В определенные дни прием ведется заместителями прокурора края и самим прокурором края по вопросам обжалования ответов прокуроров городов и районов края, ответов, данных начальниками подразделений аппарата прокуратуры края. Для того чтобы попасть на прием к прокурору края и его заместителям необходимо обратиться в приемную граждан прокуратуры края и предварительно записаться.

Более подробная информация размещена на сайте прокуратуры края, информационном стенде прокуратуры края или может быть предоставлены по телефону 240-62-04.

- А может гражданин заявить о нарушении его прав по телефону? Есть какой-то телефон «горячей линии», куда можно обратиться в случае необходимости?

- В соответствии с Инструкцией о порядке рассмотрения обращений в органах прокуратуры в устной форме заявление может быть принято только на личном приеме гражданина в органах прокуратуры.

Иногда к нам приходят граждане, которые не могут сами составить заявление по состоянию здоровья (слепые, инвалиды с травмированными конечностями или просто очень пожилые люди) или в силу безграмотности.

Таким гражданам оказывается помощь в составлении письменного заявления или справка о приме устного обращения.

По телефону прием заявлений мы не ведем просто потому, что мы не знаем с кем разговариваем – гражданин же может представиться любым именем и проверить, кто он на самом деле, мы не можем.

Все же при проведении проверки прокуратурой запрашиваются персональные данные о самом гражданине, обратившемся в органы прокуратуры, информация о лице, нарушившем закон, по мнению гражданина, готовится ответ и направляется заявителю. В этой ситуации для добросовестных граждан существует вероятность, что без его согласия могут быть разглашены его персональные данные или сведения о его личной жизни.

Думаю, именно по этой причине законодатель в законе «О порядке рассмотрения обращений граждан» установил, что проверки проводятся только по письменным обращениям. Эта же норма воспроизведена и в законе «О прокуратуре Российской Федерации».

Вместе с тем, в приемной граждан прокуратуры края работает телефон с номером 240-62-04, по которому можно позвонить, и гражданину помогут – выслушают, посоветуют, куда обратиться и как составить обращение.

Очень часто граждане звонят по этому телефону с заявлениями о кражах у них денег или вещей, об избиении их и т.д. В таких случаях необходимо обращаться в полицию.

Но, в любом случае по телефону 240-62-04 со всеми поговорят и порекомендуют, куда необходимо обратиться за помощью. Может быть в органы прокуратуры – все зависит от ситуации.

Вместе с тем, бывают ситуации когда органами прокуратуры проводятся так называемые «горячие линии», по которым мы принимаем сообщения по наиболее актуальным вопросам – невыплате заработной платы, вопросам борьбы с коррупцией, прохождения так называемой «Мусорной реформы», нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Евгения Анатольевна, какие сведения должно содержать заявление? Как правильно его оформить?

- Прежде всего, необходимо знать, что органы прокуратуры занимаются рассмотрением заявлений, содержащих сведения о нарушении законов, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, интересов общества и государства.

В заявлении должно быть указано:

• наименование органа прокуратуры, куда обращается гражданин;

• фамилия, имя, отчество гражданина, подавшего обращение;

• почтовый или электронный адрес заявителя, по которому ему должен быть направлен ответ;

Заявление должно быть подписано заявителем. Это требования Федерального закона "Об обращениях граждан".

И самое главное – в заявлении должно быть изложено существо вопроса, то есть то, почему гражданин обращается в органы прокуратуры - должны быть изложены обстоятельства дела, какие свои права гражданин полагает нарушенными и чего он хочет в результате добиться.

Желательно приложить к заявлению копии документов, подтверждающих доводы заявления, и оставить свой контактный телефон, чтобы с заявителем можно было оперативно связаться и уточнить недостающие сведения.

Если обращение поступило в форме электронного документа через «Интернет-приемную» прокуратуры края, то в нем, конечно, не будет подписи гражданина, но все остальные сведения в нем содержаться должны.

Необходимо отметить, что, если гражданин указывает почтовый и электронный адреса, то ответ будет направлен ему по почте и в электронном виде.

- А что будет, если гражданин при направлении обращения не указал в нем какие-то сведения? Например, дату или фамилию прокурора? Или забыл подписать обращение? Органы прокуратуры не будут рассматривать такое обращение?

- Любое обращение, конечно, в обязательном порядке будет принято, зарегистрировано и рассмотрено. И, если в нем содержатся достаточные сведения для его разрешения, то есть понятно, что произошло, чьи права нарушены, кто обращается и чего хочет заявитель, то такое заявление будет разрешено по существу, несмотря на отсутствие даты и подписи заявителя.

Но, если из заявления невозможно понять, что произошло, нет сведений о дате и месте событий, сведений о самом заявителе, то провести проверку по таким заявлениям не получится.

В этом случае в течение 7 дней заявление возвращается гражданину с предложением восполнить недостающие сведения и вновь обратиться органы прокуратуры.

Таких заявлений в органы прокуратуры поступает немного, но они есть.

Например, гражданин пишет, что его незаконно оштрафовали сотрудники ГИБДД. При этом он не указывает, где, когда и за что его привлекли к административной ответственности и почему он считает привлечение к ответственности незаконным. Провести проверку по такому заявлению невозможно. Поэтому такие обращения возвращаются и, восполнив недостающие данные, гражданин может вновь обратиться в органы прокуратуры.

Необходимо понимать, что чем точнее Вы изложите существо своего вопроса и сообщите больше сведений о том, кем и когда были нарушены Ваши права, тем эффективнее будет проведена проверка по обращению.

Следует отметить, что заявления могут быть поданы в интересах других лиц представителями или адвокатами. В этом случае необходимо приложить копию доверенности, а если адвокат представляет интересы гражданина по уголовному делу, то ордер.

Если доверенность и ордер приложены не будут, то ответ мы дадим, но с учетом требований закона о неразглашении персональных данных или тайны следствия.

Если родители пишут обращения в интересах своих несовершеннолетних детей, то представление документов, подтверждающих полномочия не требуется.

Обращения могут быть индивидуальными и коллективными. В любом случае, все заявления будут рассмотрены, по ним будут проведены проверки вне зависимости от того, сколько человек подписали обращение 1 или 100.

- Есть какая-то категория обращений, которые органы прокуратуры не будут рассматривать вообще?

- Безусловно, есть. В соответствии с законом обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностного лица или членов его семьи, может быть оставлено без ответа по существу с уведомлением заявителя о недопустимости злоупотребления предоставленным ему законом правом на обращение. Однако, если в заявлении будут содержаться сведения о нарушении законов или о совершенном или готовящемся преступлении, то эти сведения будут проверены.

Исключение составляют лишь случаи, когда обращение лишено по содержанию логики и смысла, и если имеется решение суда о признании заявителя недееспособным в связи с наличием у него психического расстройства.

Хотелось бы обратить внимание на следующее – многие граждане уверены во всесильности с всемогуществе органов прокуратуры.

Между тем, это не так – в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» при осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы.

Например, согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», главный судебный пристав субъекта Российской Федерации осуществляет руководство деятельностью службы судебных приставов субъекта Российской Федерации по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц.

Кроме того, п. 1.4 Указания Генерального прокурора РФ от 12.05.2009 № 155/7 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами» предусмотрено, что в случаях, когда главными и старшими судебными приставами не проверялась законность обжалуемых в обращениях решений и действий (бездействия) подчиненных судебных приставов-исполнителей, необходимо направлять в их адрес жалобы граждан, поступившие в органы прокуратуры.

Таким образом, действующим федеральным законодательством, организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры РФ, размещенными в общедоступных источниках, прямо предусмотрено, что разрешение обращений о несогласии с действиями (бездействием) судебных приставов, относится к компетенции главного судебного пристава субъекта РФ, за исключением случаев, когда данным должностным лицом уже давался соответствующий ответ.

В связи с этим, обращения на действия судебных приставов направляются органами прокуратуры в Службу судебных приставов по Приморскому краю.

В последнее время поступает много жалоб на действия приставов, запретивших отчуждение автомобилей. При этом автомобиль уже продан должником и получается, что запрещен к отчуждению автомобиль, не принадлежащий должнику. Люди обращаются в органы прокуратуры, тогда как необходимо представить документы о праве собственности на автомобиль и написать соответствующее заявление приставу, который обязан рассмотреть такое заявление и запрет снять. Прокурор в данной ситуации снять запрет не может в силу отсутствия у него на это полномочий.

Такая категория жалоб безусловно перенаправляется из прокуратуры в Службу судебных приставов.

Хотелось бы обратить внимание, что чаще всего люди жалуются, что приставы не исполняют решения суда и просят заставить их работать. Но, органы прокуратуры не наделены полномочиями по исполнению решений судов, а у приставов-исполнителей есть их начальник – Главный судебный пристав Приморского края, который и должен заставлять их выполнять свои служебные обязанности.

Аналогичная ситуация и с жалобами о совершении преступлений – с 2007 года органы прокуратуры не наделены полномочиями по расследованию уголовных дел. Поэтому все сообщения о совершенных преступлениях направляются в органы полиции или следственного комитета. В силу действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ, прокурор может проверить законность принятого решения, но расследовать дела не может.

В силу ст.ст.1, 2, 12 Федерального закона «О полиции» проверка подобного рода сообщений о совершении гражданами административных правонарушений осуществляется силами управления МВД России по Приморскому краю.

Поэтому жалобы, например, на соседей, которые шумят ночами необходимо направлять сразу в районный отдел полиции, которые уполномочены проводить проверки по таким обращениям.

Очень много обращений поступает на действия управляющих компаний, о непроведении ремонта домов, неправильном начислении коммунальных платежей. Между тем, в силу Жилищного кодекса РФ и постановления Администрации Приморского края от 31.10.2012 № 302-па «Об утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Приморского края» органом, уполномоченным на осуществление на территории Приморского края государственного жилищного надзора, является Государственная жилищная инспекция Приморского края и данные обращения подлежали направлению руководителю Государственной жилищной инспекции Приморского края.

Согласно ст. ст. 353, 354, 356 Трудового кодекса Российской Федерации федеральная инспекция труда осуществляет государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, всеми работодателями на территории Российской Федерации. Поэтому жалобы о нарушении трудовых прав необходимо адресовать, в первую очередь, в Трудинспекцию по Приморскому краю.

- В какие сроки органы прокуратуры рассматривают обращения? По всем ли обращениям проводятся прокурорские проверки?

- Общий срок рассмотрения обращений в органах прокуратуры, как и во всех иных органах, по закону составляет 30 дней.

Однако, есть и более сокращенные сроки – если по обращению даются разъяснения без проведения проверки, то заявление рассматривается в течение 15 дней.

Жалобы на действия органов следствия и дознания рассматриваются в течение 3 суток, при необходимости срок проверки может быть продлен до 10 суток.

В случае, если жалоба подлежит направлению в иные органы или нижестоящие прокуратуры, то она направляется туда в течение 7 дней.

- Как часто граждане обращаются в органы прокуратуры? По каким вопросам и какова, если так можно сказать «эффективность обращения»?

- В 2019 году в органы прокуратуры края поступило 80 000 обращений, за первое полугодие 2020 году – 40 000, из которых по 16 000 обращений прокурорами проведены проверки по существу доводов заявителей.

В основном граждане жалуются на нарушения законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства, нарушения земельного, жилищного законодательства, на действия судебных приставов, не обеспечивающих исполнение решений судов, на действия сотрудников полиции. Много жалоб на незаконные отказы в возбуждении уголовных дел или наоборот – на следователей и дознавателей органов МВД, медленно и плохо расследующих уже возбужденные уголовные дела.

Во всех случаях при выявлении нарушений закона прокуроры принимают меры к восстановлению нарушенных прав граждан – предъявляют иски, приносят протесты на незаконные правовые акты, направляют требования об устранении нарушений закона, принимают меры, направленные на отмену незаконных решений, принятых должностными лицами. Но, это уже отдельная, другая тема для разговора, которая будет освещена моими коллегами в других эфирах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]