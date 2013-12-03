Из дальневосточных городов, только во Владивостоке можно прикоснуться к Святым мощам Луки Войно-Ясенецкого. Легендарный хирург, он был архиепископом русской православной церкви в самые страшные для неё годы революции и сталинских репрессий. От Черного моря к Японскому, реликвию доставили сегодня хранители из симферопольского Свято-троицкого женского монастыря и Фонда Андрея Первозванного. О том, как встретили Святыню первые паломники — репортаж Ольги Катренко.

Из аэропорта напрямую в Покровский храм, где мощи Святого Луки Крымского встречает Митрополит Владивостокский и Приморский, Вениамин.

Как только установлена Святыня, владивостокцам рассказывают о жизни и подвигах легендарного русского хирурга, архиепископа Красноярского и Енисейского, Тамбовского и Мичуринского, Симферопольского и Крымского. Служение принял он в 20-е годы, в Средней Азии, где спасал и тела, и души. Откуда отправился в первую свою ссылку.

Вениамин, Митрополит Владивостокский и Приморский: "Он прошел три ссылки, был за Полярным кругом, был в Средней Азии, был в Сибири."

Не учась искусству богословия, стал в этой дисциплине доктором. А медицину постигал в Киевском университете, совершив коренной поворот к открытиям в области гнойной хирургии и анестезии на Русско-японской войне. Только до моря тогда не добрался, оперировал в Читинском госпитале. Теперь, во Владивостоке молебен и литургия в честь Луки Войно-Ясенецкого, новомученика. Ковчег с мощами сопровождают крымские земляки. Говорят, впервые мощи так далеко. Из Владивостока сразу в Сибирь отправятся.

Протоиерей Василий, клирик Свято-троицкого женского монастыря Симферополя: "Конечно, это всё совершалось по благословению святейшего Патриарха Кирилла, и ему виднее, скажем, как это было устроить."

Возможно, трудности жизни на краешке России, с бездорожьем и проблемной медициной, тому причина. Тогда кому, как не Святому Луке, выдержавшему худшее, доверить свои проблемы...

Владимир Бушуев, директор Фонда Андрея Первозванного, г. Москва: "Конечно, когда мы приходим к мощам Святителя Луки, хорошо бы почитать его биографию, потому что она полна удивительных событий. Хирург, профессор, лауреат Сталинской премии."

Достоверно известно, что его слепые пациенты прозревали, потому что до хирурга- бессеребряника нищих, больных трахомой, никто в уездах не лечил. А премия. Он две трети её отдал послевоенным сиротам, треть — разослал гонимым голодным священнослужителям. Сам при этом ходил в старой, залатанной рясе. До третьего октября, мощи Святого Луки Крымского доступны в Покровском храме с восьми утра до девяти вечера. Ольга Катренко, Максим Малыгин, ВЕСТИ-Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]