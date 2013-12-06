Чиновники из Приморья хитроумно "увели" из бюджета более 6 млн.рублей

Дальнегорский районный суд Приморского края вынес приговор бывшим работникам Финансового управления администрации Дальнегорского городского округа Инне Николенко и Александру Круц. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в особо крупном размере)."Вести Приморье" сообщают со ссылкой на сайт Генпрокуратуры РФ.

В суде установлено, что Николенко и Круц систематически похищали денежные средства в период с декабря 2010 года по январь 2014 года под предлогом возврата якобы излишне и (или) ошибочно уплаченных (взысканных) сумм доходов и иных платежей в муниципальный бюджет подставным физическим лицам.

Круц подыскивал знакомых, не осведомленных о его намерениях, которые предоставляли ему данные о своих лицевых банковских счетах, куда в дальнейшем и перечислялись денежные средства.

Николенко, обладая в силу занимаемого положения информацией о состоянии бюджета Дальнегорского городского округа, предлагала наиболее правдоподобные содержания фиктивных заявок и сообщала второму фигуранту код их бюджетной классификации. Тот, в свою очередь, посредством использования специального программного продукта составлял фиктивные заявки на возврат ошибочного платежа, после чего экспортировал их на общий сервер Финансового управления для дальнейшей обработки.

Действуя по указанной схеме им удалось похитить из бюджета городского округа более 6 млн рублей.

Расследование уголовного дела осуществлялось следователями следственного отдела Управления ФСБ России по Приморскому краю.

Суд, с учётом позиции государственного обвнителя, назначил Николенко наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, Круцу – 3,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Также суд лишил их права занимать должности в органах местного самоуправления и исполнительной власти субъектов Российской Федерации сроком на 3 года.

Кроме этого, удовлетворен иск администрации Дальнегорского городского округа о взыскании с осужденных похищенных бюджетных средств.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]