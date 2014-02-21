Приморские ученые обнаружили новый белок для диагностики онкологии. Сейчас активное вещество из моллюсков тестируют на раковых клетках. Ноу-хау сможет выявлять злокачественные образования с высокой точностью и поможет бороться с неизлечимой болезнью.

Учебный день давно завершен, но команда начинающих биотехнологов обсуждает поистине новаторские идеи! В центре внимания — вещество, выделенное из моллюска. Внешне морской обитатель напоминает мидию, но биологи поправляют: модиолус курильский — его близкий родственник. И хотя в Дальневосточном бассейне этого добра хватает, прежде особого интереса к нему не проявляли. До тех пор, пока загадочный объект не попал в поле зрения приморских ученых.

Николай Яковлев, студент Школы биомедицины ДВФУ: «Сейчас я начинаю собирать гемолимфу моллюска, которая и является источником белка — лектина».

Все началось с исследований иммунитета подводного жителя. Сотрудник школы биомедицины Андрей Гринченко первым обнаружил в моллюске необычный белок. В жидкости, близкой к составу крови человека, оказался уникальный защитный фактор, способный распознавать раковые клетки. Ученые тут же погрузились в эксперименты и задействовали несколько линий раковых клеток. Опыты показали: крохотные разведчики тут же находят враждебные организму колонии, а с некоторыми из них начинают активно бороться.

Вадим Кумейко, зам директора по развитию Школы биомедицины ДВФУ: «Как минимум на одной клеточной линии мы доказали, что белок может не только распознавать раковую опухоль, но приводит к снижению ее роста».

Сложнейшая система высокоточного микроскопа позволяет заглянуть в самые недра клеточных структур. Вот так выглядит раковая клетка, увеличенная в тысячу раз. Пестрая цветовая гамма на мониторе — не для яркой картинки, а условие, необходимое для исследований. Чтобы увидеть, как действует на клетку-убийцу вещество, его наделяют способностью флуоресцировать или, говоря иначе, светиться!

Григорий Малыкин, студент Школы биомедицины ДВФУ: «Это рак прямой кишки, и здесь мы видим лектин на его поверхности…»

- Можно сказать, что он поселяется на поверхности, да?

Чтобы запатентовать ноу-хау как новую технологию диагностики рака, понадобятся еще сотни экспериментов. Исследования будущие биотехнологи планируют завершить через пару лет совместно с учеными Национального научного центра морской биологии ДВО РАН. Но уже ясно: передовой метод выявления онкозаболеваний обещает быть не только точным, но и одним из самых доступных!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]