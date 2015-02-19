Дальневосточные ученые в профессиональный праздник рассказали о своих успехах. Видеорепортаж Евгении Егошиной
Российские учёные 8 февраля отмечают свой профессиональный праздник. В этот день главным для них была и остаётся возможность поделиться своими успехами. Чем сегодня живёт наука на Дальнем Востоке, и каким видит своё будущее?
Дальневосточные учёные стоят на пороге великих открытий. Руководитель сектора «Фотоники оптической нанометрии» с гордостью показывает новую разработку – лазерный гидрофон, прибор для приёма звука под водой. Он способен различать слабые акустические сигналы даже в условиях портового шума. Здесь же разрабатывают голографические системы для измерения сверхмалых вибраций.
Роман Ромашко, член-корреспондент РАН, руководитель сектора фотоники оптической нанометрии: «Эти системы могут стать основой новых биосенсоров, способных измерять отдельно вирусы, отдельно бактерии и клетки».
Сейчас учёные ищут способ распознавать определённые вирусы. В будущем он поможет ускорить диагностику и лечение болезней.
Ну, а в отделе оптоэлектроники практически декорация фантастического фильма. В этой лаборатории исследуют микроводоросли. На них направляют лазерное излучение разных цветов. Так в зеленом луче, благодаря особым пигментам, красные организмы светятся оранжевым. Цветовой спектр позволяет определить уровень и характер загрязнения воды, например, ионами тяжёлых металлов. Для достоверности анализа, живые индикаторы внедрили в силикатную матрицу.
Александр Попик, кандидат физико-математических наук: «Чтобы отделить наши эталонные водоросли, когда мы будем проводить натурные эксперименты в поле, от тех водорослей, которые присутствуют в естественной среде, для того, чтобы избежать ошибок».
Еще один аналитический инструмент разрабатывает младший научный сотрудник – Александр Сергеев. Результат его работы хорошо виден в темноте.
Александр Сергеев, младший научный сотрудник лаборатории физических методов мониторинга природных и техногенных объектов: «Еще одним объектом наших исследований является синтез новых материалов для создания химических сенсоров жидких и газовых сред».
Яркое свечение показывает, что в образцах содержатся свинец, железо и хром. Если внедрить такие сенсоры газовых сред в продуктовую упаковку с внутренней стороны, например полиэтилен, это позволит на глаз определять свежесть продуктов. В соседней лаборатории разрабатывают транспортные системы доставки молекул. Хорошо видно, что эта капля воды не взаимодействует с поверхностью.
Новые технологии по расчётам учёных позволят повысить точность анализа крови и легко обнаруживать в ней вирусы или бактерии. Пока одни умы работают с наноструктурами, другие оттачивают мастерство при помощи более привычных нам, промышленных роботов.
Евгения Егошина: «Благодаря роботу-манипулятору можно легко и быстро восстановить изношенные детали, деликатно приварить или даже вырастить новую».
Умная машина с помощью металлического порошка обычно восстанавливает детали, а для нас написал несколько приветственных слов.
Среди людей, чья жизнь связана с постоянными научными изысканиями, сегодня много молодых, увлечённых учёных, а это значит - наука на Дальнем Востоке сделает еще много важных и интересных открытий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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