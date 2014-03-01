Ученые изучают возможность возвращения леопарда в южное Приморье

Численность дальневосточного леопарда на ограниченном участке юго-западного Приморья приближается к оптимальному пределу, констатируют ученые. Острый вопрос дальнейшего расселения растущей популяции редких хищников изучают эксперты «Земли леопарда» и сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук.



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на главного специалиста по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Ивана Ракова, последние в мире дальневосточные леопарды обитают в дикой природе только на юго-западе Приморья и на небольших приграничных территориях КНР, хотя еще сто лет назад они заселяли весь Корейский полуостров, две провинции Китая и огромную территорию на юге современного Приморского края. Однако со временем из-за человеческого влияния эти кошки оказались на грани исчезновения. Численность пятнистого хищника в России из-за хозяйственного освоения лесов, развития инфраструктуры и браконьерской охоты значительно сократилась, но благодаря своевременным природоохранным мерам людям удалось изменить его судьбу: сохранить жизнь леопарду и отстоять его последний рубеж.



По последним данным, на территории национального парка «Земля леопарда» обитает около 70 леопардов, популяция остается стабильной, регулярно фиксируются новые взрослые особи и котята. И сегодня именно «квартирный вопрос» в местных лесах актуален как никогда. Ареал пятнистых хищников значительно ограничен и во многом географически изолирован от внешнего мира: Японским морем на юге, практически непреодолимым устьем реки Раздольной на востоке. Открыт лишь путь на запад, в Китай, а на территории нацпарка существенно увеличить численность редких кошек уже невозможно. Поэтому в настоящее время специалисты приступили к рассмотрению потенциальных вариантов возвращения леопарда в леса не только юго-запада, но и всего юга Приморья.



Основным препятствием на пути краснокнижных хищников является федеральная трасса А370 «Уссури» (Владивосток – Хабаровск). Предполагается, что дорогу в будущее редким кошкам откроют экодуки – специальные «зеленые» переходы над шоссе, которые позволят диким животным безопасно переходить созданное человеком препятствие, снизить вероятность их появления на самой трассе. Такие мосты не только помогут леопардам заселять новые для них территории, например в Уссурийском заповеднике, но и будут способствовать сохранению целостности популяции амурского тигра, юго-западная группировка которого (около 30 особей) на «Земле леопарда» также оказалась изолированной. В апреле специалисты уже провели первичный осмотр автодороги для поиска потенциальных мест создания переходов.



Второй метод, который может быть использован в комбинации с возведением экодуков, – создание дополнительной популяции дальневосточного леопарда, то есть реинтродукция. По оценкам специалистов, для реализации этой задачи могли бы подойти леса Уссурийского заповедника или южные склоны Сихотэ-Алиня – Лазовский заповедник. В первом случае заповедная территория может стать домом для примерно полусотни дальневосточных леопардов, во втором – для более ста особей. Потомство дальневосточных леопардов, родившееся в неволе, пройдет специально разработанную программу обучения, и только те питомцы, которые сдадут «выпускные экзамены», то есть покажут отличные охотничьи навыки и умение избегать человека, отправятся на волю. В свою очередь экодуки в перспективе позволят двум популяциям «общаться» между собой, что поможет увеличить их генетическое разнообразие.



По мнению работающих над проблемой специалистов, реализация обоих подходов создаст необходимые предпосылки для существенного увеличения ареала леопарда, а, следовательно, и его численности в России.



«Каждая территория имеет свой предел, и соотношение численности хищников и их кормовой базы в национальном парке уже близко к оптимальному, – подчеркнул Сергей Найденко, д.б.н., и.о. заместителя директора ИПЭЭ РАН по науке, член научно-технического совета «Земли леопарда». – Природа откликнулась на человеческую заботу о ней: леопарды полностью заселили находящиеся под охраной земли юго-запада Приморья и начали возвращаться на территории, на которых их не видели десятилетиями. Специалисты за пределами национального парка говорят о появлении у них леопардов – происходит явное экспансивное расселение. При этом речь идет об очень редком звере, поэтому процесс расселения леопардов должен находиться под строгим контролем специалистов».



«Важно, что дальневосточный леопард – самый миролюбивый из всех подвидов, единственный, никогда не нападающий на человека, и его появление на новых территориях не несет в себе угрозы для населения, – отметила Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Первые поселенцы из России, осваивая земли современного Приморья в середине XIX века, восприняли своих удивительных соседей – больших кошек – враждебно и стали их уничтожать, что со временем привело к сокращению ареала леопарда в 15-20 раз. Хотелось бы верить, что к сегодняшнему дню нам удалось изменить отношение людей к этой прекрасной кошке. Уверена: мы сможем вернуть дальневосточному леопарду земли, отнятые у него человеком, сможем подарить ему будущее».



СПРАВОЧНО:



Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук был создан в Москве в 1934 году на базе Лаборатории эволюционной морфологии, основанной известным российским ученым академиком Алексеем Николаевичем Северцовым, который и был первым директором. После ряда преобразований и переименований в 1994 году институт получил свое современное название. Сегодня институт является одним из ведущих научно-исследовательских учреждений России биологического профиля. Его возглавляет академик РАН Вячеслав Рожнов. Здесь изучают проблемы общей и частной экологии животных, биоразнообразия, поведения и эволюционной морфологии животных, разрабатывают рекомендации по охране природы.



ФГБУ «Земля леопарда» было создано 21 мая 2012 года. Под руководством учреждения находятся две соседствующие особо охраняемые природные территории, расположенные в юго-западной части Приморского края: государственный природный биосферный заповедник «Кедровая падь» (старейший заповедник Дальнего Востока, учрежден в 1924 году, входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО) и национальный парк «Земля леопарда». На организацию возложена задача чрезвычайной важности – защита и сохранение единственной в мире дикой популяции дальневосточного леопарда. Здесь под охраной находится около 70% местообитаний этой кошки. Общая площадь заповедника и национального парка – 282 тыс. га.



За 5 лет существования «Земля леопарда» добилась значительных результатов в деле сохранения уникальной природы этого уголка России. Благодаря успешному пресечению попыток браконьерства, эффективной работе по зимней подкормке копытных, основной кормовой базы хищных кошек, численность дальневосточных леопардов увеличилась и имеет тенденцию к дальнейшему росту. За относительно короткий срок, около 10 лет, популяция краснокнижной кошки выросла более чем в два раза, с 30 до 70 особей.



Как ученые считают леопардов? Масштабный фотомониторинг популяции самой редкой крупной кошки в мире ведется на «Земле леопарда» с 2013 года. С помощью 300 фотоловушек фиксируются все передвижения леопардов, любые изменения во внешнем облике и жизненном цикле. Сотрудники национального парка знают всех своих подопечных «в лицо» и легко выявляют новичков. За годы наблюдений ученые впервые определили примерную численность пятнистых хищников, границы их обитания, получили информацию об их образе жизни и даже о взаимоотношениях между отдельными леопардами. С самого рождения леопарда пятна на его шкуре – так называемые розетки – образуют уникальный, неповторимый рисунок, свойственный только этому животному. Этот узор не меняется в течение всей жизни, как отпечатки пальцев у человека. Именно по этим пятнам ученые отличают одну особь от другой.



Каждому леопарду, зафиксированному фотоловушкой, присваивается идентификационный номер, например – Leo 5F, где цифра означает идентификационный номер, а буква – пол (male или female, самец или самка). Кроме того, леопардам дают и имена. Так специалисты национального парка работают по своей доктрине – «узнай, полюби, сохрани». Получая имя, леопард приобретает круг поклонников, которые внимательно следят за его жизнью, «транслируемую» фотоловушками. Уникальны не только пятна на шкуре, но и характер каждой кошки. Все они – личности, а у многих даже есть свой Хранитель леопарда, который дал имя пятнистой кошке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]