Казачья песня звучит над волнами приморской Ханки абсолютно аутентично. Не только потому, что эти места в середине XIX века обживали именно казаки. Но природа располагает. И калина, как собрат ее барбарис, вдоль песчаных берегов — самое частое дерево… Выходцы из украинских казачьих станиц, забайкальские, донские, кубанские, терские — пестрый котел на приморской земле встал прочно, сеянцы дали хорошие корни. И теперь даже крошки малые, молоко не обсохло на губах, примеряют амуницию, пересчитывают пуговки, разглаживают лампасы.

Мечта приморского казака — свой хутор, своя станица, на Щитовой воплощается в жизнь. Юридически эта земля как раз и есть казачья вотчина. Не зря обосновались по берегам одноименной речушки горячие сердца — люди крепкие, верные Отчизне-матушке, опытные конники, знатоки традиций, объединивших братские славянские культуры, русскую и украинскую. Они спортсмены и предприниматели, учителя и врачи — по будням, а выходные проводят в бухте Горностай.

Валерий Осокин, атаман казачьего эскадрона хутора Щитовой: «Дончак Ветерок… Седлать его надо бы справа, но наши лошадки ко всему привыкают».

А рядом серый в яблоках Маскарад. Кустанайская высокорослая, выносливая порода. Своенравный жеребчик может, правда, и лучшего из наездников сбросить. А все же по скорости кустанаец порой обходит дончака.

Чемпионат по джигитовке — большое событие для казачьей приморской молодежи. Его ждут, тренируясь на конкурном поле, на площадке для метания ножей. Военное конно-спортивное искусство казаки считают родным и с особым трепетом открывают состязания выносом эскадронного знамени.

А затем, обнажив головы, слушают молебен.

Казаки, объединившиеся к 1889-му году в Уссурийское войско, плотно осели на юге Дальнего Востока сразу после подписания Айгунского и Пекинского договоров. 17 тысяч человек военного сословия основали 29 станиц только по реке Уссури. Одним из четырех казачьих округов был тогда Платоно-Александровский, как раз вдоль Ханки.

Донские, кубанские, кустанайские — лошади в приморских станичных и хуторских эскадронах. Тренированные как раз для того, что выполняют в походе воины. Верхом, пролетая вражеские ряды, насаживают их на пики…

И шашками рубят по противнику, как теперь по лозе. А а в финале — самый популярный современный тренажер — бутыль… Важно попасть ровно посередине. Из обязательных для джигитовки — упражнение с пистолетом. Сложность в том, чтобы попасть в шарик на полном скаку.

Андриан Тарасенко, есаул, заместитель атамана хутора Вольный: «Если ты казак, должен уметь все...»

На солнечном пятачке тем временем казачью амуницию расставляют-раскладывают. Елена Корнилова — мастерица атаманской лавки под названием «Три Анфисы» и отшивает вместе с помощницами рубашки, писанки, скатерти, рушники. Украшения, как и чубы казачьи, своими считают и русичи, и те, кто издревле жил на украинах — на краю родной стороны. Кстати, сало, приготовленное в трех видах — соленое, копченое и вареное — тоже здесь. Лакомство казаки позволяют себе в промежутке состязаний. Скоро нож метать, шашкой махать. Силы понадобятся…

Красные рукояти, видимо, тоже от сглаза — успех приносят практически всем казакам. Даже юноши зеленые умудряются со взрослого отступа попасть в чурбаки.

А с шашкой умудряются воины повалить целый полк пластиковых врагов. Пока не выходит на круг Андрей Алтухов, походный хуторской атаман.

Андрей Алтухов, походный атаман хутора Щитовой: «Каков атаман, таковы и мы, ученики его… А техника своя есть. Вот вынос руки горизонтально… и до самого конца додержать».

Жизнь такая больше хобби. Но, обещают хуторяне Вольного, Щитового, Поповки и других казачьих местечек Приморья, встречаться, чтобы оттачивать древние, коренные, славянские воинские традиции, чтобы дух народный поддерживать на патриотической высоте, будут они чаще. А поводом может стать джигитовка или дружеская помощь одних станичников другим по труду их крестьянскому. Или праздник славянских народов на ханкайских берегах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]