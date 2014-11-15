Заключенный погиб после драки в колонии строго режима в Приморье
В результате конфликта между осужденными в одной из колоний строго режима один из них попал в больницу где в последствии и скончался от полученных травм. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control.
В ночь с 28 на 29 октября в ФКУ ИК-41 ГУФСИН России по ПК в Уссурийске произошел конфликт между двумя осужденными. В результате драки один из осуженных в тяжелом состоянии был доставлен в ФКУ КБ. Там он скончался от полученных травм.
В ГУФСИН России по Приморскому краю подтвердили факт происшествия. В настоящее время обстановка в учреждении стабильная, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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