Главарь ОПГ, воровавшей топливо с боевых кораблей ТОФ, получил 7 лет тюрьмы( фото)

20 марта в Приморье Фокинский гарнизонный военный суд за хищение горюче-смазочных материалов с объектов ТОФ приговорил бывшего начальника района базирования Фокино центра материально-технического обеспечения ТОФ Павла Юрина к 7 годам лишения свободы и к выплате штрафа в один миллион рублей. Об этом сообщает корреспондент "Вести:Приморье" из зала суда. в ходе следствия подсудимый приззнал свою вину и его дело рассматривалось в суде в особом порядке.

По версии следствия, организованная преступная группа, главарем которой был Юдин, на протяжении 12 лет совершала хищение ГСМ с объектов ТОФ. Экономический ущерб государству и Министерству обороны РФ составил сотни миллионов рублей. Ранее судебными органами 11 членов этой ОПГ уже были приговорены к различным срокам лишения свободы, с выплатой штрафов и запретом занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и финансовой деятельностью в государственных организациях и органов местного самоуправления.

"Вести:Приморье" сообщали, что управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществляющей хищение горюче-смазочных материалов с объектов ТОФ. В схему хищения ГСМ были вовлечены военнослужащие и служащие Министерства обороны России, занимающие должности, связанные с материально-техническим обеспечением воинских частей и кораблей флота. Преступления совершались с 2012 по 2014 годы. Похищенные нефтепродукты реализовывались представителям коммерческих организаций, а полученные денежные средства распределялись среди участников преступной схемы. По предварительной оценке, деятельность данной организованной группы ежегодно наносила экономический ущерб государству в размере около 80 миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была вскрыта схема преступной деятельности группы, определена роль каждого участника, подтверждены данные о наличии между ними сговора, а также задокументированы все этапы хищения флотского топлива.

В ходе обысков у подозреваемых обнаружено и изъято наличными денежные средства более 2 миллионов рублей, сберегательные книжки с накопительными счетами на сумму более 11 миллионов рублей, копии(оригиналы) договоров о покупке(продаже) 34 объектов недвижимости и 6 дорогостоящих автомобилей.

К настоящему времени военными следственными органами СК России по ТОФ возбуждены 34 уголовных дела в отношении 39 участников преступной группы. Часть из них уже передана в суд и по ним вынесены судебные решения.

Расследование уголовного дела в отношении членов ОПГ продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]