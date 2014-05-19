Жительница Приморья едва не пропустила заграничный рейс из-за долгов

Жительница Приморья решила провести отпуск со своей семьей за границей, но у предпринимательницы была непогашенная задолженность по налогам и сборам в размере 120 тысяч рублей.

Об имеющемся долге и возбужденном исполнительном производстве женщина вспомнила, когда прилетела в Москву для того, чтобы оттуда вылететь заграницу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.

Поскольку сумма взыскания по исполнительному документу превышала 30 тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете покидать Российскую Федерацию.

Узнав об этом, жительница Приморья оперативно погасила задолженность в полном объеме. Только после того, как долг был выплачен, женщина смогла сесть на заграничный рейс.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]