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Жительница Приморья едва не пропустила заграничный рейс из-за долгов

Жительница Приморья едва не пропустила заграничный рейс из-за долгов

Фото: r24.fssprus.ru

Жительница Приморья решила провести отпуск со своей семьей за границей, но у предпринимательницы была непогашенная задолженность по налогам и сборам в размере 120 тысяч рублей.

Об имеющемся долге и возбужденном исполнительном производстве женщина вспомнила, когда прилетела в Москву для того, чтобы оттуда вылететь заграницу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.

Поскольку сумма взыскания по исполнительному документу превышала 30 тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете покидать Российскую Федерацию.

Узнав об этом, жительница Приморья оперативно погасила задолженность в полном объеме. Только после того, как долг был выплачен, женщина смогла сесть на заграничный рейс.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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