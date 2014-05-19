Жительница Приморья едва не пропустила заграничный рейс из-за долгов
Жительница Приморья решила провести отпуск со своей семьей за границей, но у предпринимательницы была непогашенная задолженность по налогам и сборам в размере 120 тысяч рублей.
Об имеющемся долге и возбужденном исполнительном производстве женщина вспомнила, когда прилетела в Москву для того, чтобы оттуда вылететь заграницу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.
Поскольку сумма взыскания по исполнительному документу превышала 30 тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете покидать Российскую Федерацию.
Узнав об этом, жительница Приморья оперативно погасила задолженность в полном объеме. Только после того, как долг был выплачен, женщина смогла сесть на заграничный рейс.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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