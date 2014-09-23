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Тропический шторм Prapiroon принесет сильные дожди в Приморье

Тропический шторм Prapiroon принесет сильные дожди в Приморье

Фото: Примпогода.ру

Приморские синоптики уточнили прогноз по тропическому шторму Prapiroon.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру",  28 июня над акваторией Филиппинского моря образовалась тропическая депрессия, которая получила название PRAPIROON и уже перешла в стадию тропического шторма. Давление в центре шторма 992 гПа (в пятницу было 1002 гПа), максимальный ветер 23 м/с (в пятницу 15 м/с). Тропический шторм смещался в северо-западном направлении в сторону Китая.

На следующей неделе развитие погодных событий в нашем регионе имеет два основных сценария. По одной версии шторм PRAPIROON пойдет на север вдоль периферии субтропического антициклона. 2-3 июля, он, не дойдя до Китая, повернет на северо-восток, пройдет над Корейским полуостровом и выйдет на Японское море и Приморский край. При этом шторм ослабеет до стадии тропической депрессии со скоростью ветра 15-20 м/с. 3-4 июля в Приморском крае пройдут дожди с порывистым ветром.

По другой версии у тропического шторма Prapiroon будет мало шансов подняться на север, так как здесь ему будут противостоять два достаточно мощных антициклона. И, хотя тропический шторм несет в себе значительные запасы энергии, их все-таки будет недостаточно для того, чтобы преодолеть барьер высокого давления и пробиться на север. Однако принесенная штормом теплая влажная воздушная масса обострит атмосферный фронт, который вызовет в Приморском крае интенсивные дожди.

Таким образом, вероятность дождей, в том числе сильных, в Приморском крае велика. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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