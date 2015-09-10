В Дальнереченске действует музей хлеба. Хранилище главного российского продукта рассказывает о заслугах и достижениях местных технологов городского хлебозавода. Основная часть экспонатов — булочки, батоны, сладкие караваи и кренделя.

Лариса Куксова, хранитель музея Дальнереченского хлебозавода: «Это мое детище, это моя мечта, я всю жизнь собирала по капельке, по кружечке, по газетной вырезке — все фотографии, и вот теперь я этим горжусь, без этого жить не могу».

В Дальнереченске она человек известный. Полвека отдала родному хлебозаводу. Про нее говорят: «наша неугомонная» Лариса Павловна. Горой стоит за коллектив.

Лариса Куксова, хранитель музея Дальнереченского хлебозавода: «Каждый кулик свое болото хвалит говорят. Поэтому я за свой хлебокомбинат пасть порву!»

Лариса Павловна бережно хранит историю дальнереченского хлеба. Убеждена: именно здесь самые вкусные крендельки и булочки. И этому есть доказательства — завод пять раз был краевым знаменосцем. Они до сих пор здесь хранятся.

Лариса Куксова, хранитель музея Дальнереченского хлебозавода: «Раньше были соцсоревнования среди всех хлебокомбинатов Приморья. Их было, по-моему, двенадцать. И никогда не было такого, чтобы мы не занимали призовые места!»

Жалеет хранитель музея, что утеряна традиция таких соревнований. Вспоминает общие праздники и поездки по совхозам. Но рада, что удалось сохранить историю, а еще рецепт самого вкусного, как здесь говорят ласково, «хлебушка».

Лариса Куксова, хранитель музея Дальнереченского хлебозавода: «Здравушка»! Потому что там зернышки и морковка, и кунжутное семя. И потому, что пухленький».

И, наверное, только любовь и преданность делу всей ее жизни и позволяют сохранить эти хрупкие и вкусные экспонаты.

- Когда туда ставлю я говорю ему: «Миленький, постой, пожалуйста. Порадуй людей, пока я работаю».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]