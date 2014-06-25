"Вести: Приморье": Сэкономили или забыли? Жители Де-Фриза отрезаны от цивилизации

Не попали в генплан и теперь отрезаны от цивилизации. Жители Де-Фриза вынуждены петлять по грунтовке и рисковать жизнью, чтобы попасть на скоростную магистраль низководного моста. Проектировщики современной трассы не предусмотрели съезды для целого поселка. Уже шесть лет его жители ищут выход и выезд.

Олег Бородин, житель поселка Де-Фриз: "Это абсурд. Магистраль в 30-ти метрах, но чтобы попасть в точку, надо сделать петлю в 14 км 200 м".

Почему на подступах к поселку окопы и как подземная труба спасает Де-Фриз, - об этом сюжет Татьяны Дубко смотрите сегодня, 13 июля, в 21.45 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]