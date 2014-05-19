Прокуратура Приморья выступила с официальным заявлением
Прокуратура Приморского края предупреждает о возобновлении «телефонного мошенничества» от имени работников прокуратуры.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморья, на территории края продолжают фиксироваться случаи мошенничества со стороны неизвестных лиц, которые представляются должностными лицами прокуратуры края и просят перечислить деньги, а также приобрести дорогостоящие подарки.
Неизвестные звонят представителям коммерческих компаний, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО г.Большой Камень, и, представляясь работниками прокуратуры, просят приехать для решения вопросов по проводимым проверкам, а также приобрести дорогостоящие подарки.
Прокуратура края официально заявляет, что телефонные звонки с «деловыми» предложениями от имени представителей органов прокуратуры края с различными требованиями материального характера являются преступными действиями мошенников.
Все надзорные мероприятия органы прокуратуры осуществляют на бесплатной основе. Требования о перечислении каких-либо денежных средств или передаче материальных ценностей в доход органов прокуратуры или ее работников являются незаконными.
Поэтому при поступлении подобного рода звонков и сообщений не следует идти на поводу у мошенников.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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