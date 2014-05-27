Память о корейских партизанах чтят в приморском поселке Ольга. Специальный репортаж Ольги Катренко
23 корейских партизана 80 лет назад отстояли у интервентов приморский поселок Ольга. В память о подвиге местные жители с помощью корейской диаспоры установили на стеле знак с именами героев. Теперь самому памятнику требуется помощь.
О десанте интервентов особо остро вспоминают в эти дни. Бухта Ольга стала укрытием от грядущего тайфуна для сотен иностранных судов. И пусть по международному регистру, в случае непогоды, возможны и массовый заход, и беспрепятственный спуск на берег экипажей — ольгинцы переживают. 80 лет назад всего один корабль с погашенными огнями вызвал беспрецедентный отпор партизан. Большинство их, правда, были этническими корейцами.
Елена Назарова, краевед: «Наши партизаны, кто был на лошадях, они сели на лошадей и просто уехали отсюда. А корейцы стояли насмерть...»
Елена Назарова — ольгинский краевед, давно занимается корейской темой. И в своё время именно она предложила особенно почтить память о партизанском отряде «Хёльсендон», о двадцати бойцах, 20 имен тогда удалось установить. Но погибло, защищая Ольгу, больше.
Улицы Ольги полупусты. Говорят, отсюда уезжают люди. Конечно, это не массовый исход 1937-го года, когда в одночасье погрузили на корабли и отправили в Сибирь, а там и Среднюю Азию, всех местных корейцев. Семьи с грудными детьми, стариками. И только вещмешки и немного скарба с собой. Обжитые дома, скот, поля, на которых только поспел урожай — из движимого взять с собой ничего не позволили, недвижимое оставалось новым приморцам. Назарова не даёт оценок. Она собирает по крупицам воспоминания, поднимает документы, находит людей. А люди — её. В музее Ольги, где единственный сотрудник — её дочь, Валерия — как-то красила полы. Заглянул человек.
Елена Назарова, краевед: «Я хочу посмотреть... Говорю: «Посмотрите. Экспозиция открыта». Опять подходит. А где тут у вас про корейцев? Я отвечаю: «Есть, я занимаюсь корейцами уже давно...» Он посмотрел и ушел. На следующий день приходит, в руках росток — это Вам за корейцев. Я как-то даже опешила, тут никогда ничего не дарят, а тут еще и корешок розы. Он у меня, кстати, растет, цветет. Очень красивая роза, небольшая, но красивая».
Вот он — подарок. На огороде Елены Владимировны. Коралловый бутон. И классический аромат розы. Три года назад её привез из далекого Узбекистана человек, который долгие годы с корейцами, переселёнными из Ольги, жил бок о бок, по-соседству. Все они, кто выжил в 30-е, кто дожил до третьего тысячелетия, вернулись назад, в Приморье. А человек помнит…
Читаем благодарственную запись Ивана Грицкевича в книге отзывов: «Я приехал из Кореи. Я видел много материалов в музее. Большое спасибо за то, что Вы сохранили всё. Изображения, фотографии. Они полезны, как исторический материал. Я хотел бы поблагодарить Вас от имени корейского народа».
Это еще одна неожиданная встреча. Ольга некогда была единственным местом в Приморье, куда заходили круизные лайнеры. И тогда музей поселка казался иностранцам самым интересным местом. Здесь единственная в своём роде коллекция морских раковин, собранная за долгую профессиональную жизнь исследователя глубин. Владелец уникального собрания, Владимир Хрипун, передал их на хранение с радостью. Чтобы видели земляки... А увидели и гости. Что бы запомнилось сейчас? Это тыльная сторона мемориала в парке. Без комментариев. В ольгинской прокуратуре обещали разобраться…
А памятная доска с именами бойцов роты корейского партизанского отряда появилась здесь в 2013-ом. Елена Назарова осуществила мечту с помощью Ассоциации корейских организаций Приморского края и национально-культурной автономии корейцев Артёма. Не все отчаянно смелые, преданные приютившей их земле люди были опознаны в 20-е годы, многие ведь и не жили в Ольге, прибыли на помощь Красным отрядам из Посьета, из Николаевки. Может быть, ольгинскому краеведу повезёт найти недостающие звенья и восстановить всю историю. Во всяком случае, она в это верит.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.09.2018 Около 300 судов КНДР и Южной Кореи спасаются в бухтах Приморья от тайфуна
-
12.01.2018 Как не примерзнуть к граниту науки? Школа в поселке Ольга вновь испытывает проблемы с отоплением
-
25.10.2017 «Дом дружбы» хотят построить приморские корейцы во Владивостоке
-
22.04.2016 В Приморье проходят торжества в память о погибших во время японской интервенции на Дальнем Востоке
-
17.08.2015 Памятный знак, посвященный 150-летию дружбы российского и корейского народов, открыли во Владивостоке
-
27.05.2014 Во Владивостоке начинаются мероприятия, посвященные 150-летию переселения корейцев на российский Дальний Восток
Добавить комментарий