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В Подмосковье повторили "подвиг" видителя грузовика из Владивостока

В Подмосковье повторили

Грузовик снёс прицепом надземный пешеходный переход на 85-м километре Горьковского шоссе в Подмосковье. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на ТАСС.
«В районе 85-го километра Горьковского шоссе в 22:25 грузовой автомобиль Scania из-за непроизвольного поднятия прицепа снёс надземный пешеходный переход», — заявили в подмосковном ГУ МВД России.

Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

В связи с происшествием на этом участке трассы было полностью перекрыто движение.

Объезд осуществляется через Павловский Посад и по трассе А-180.

Ранее "Вести:Примоье" сообщали, что во Владивостоке в ночь на 17 октября на объездной трассе Седанка — Патрокл самосвал снёс пешеходный мост: у грузовика самопроизвольно поднялся кузов, который задел виадук. При падении конструкция перекрыла две полосы дороги. В результате ДТП никто не пострадал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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