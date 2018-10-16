В Подмосковье повторили "подвиг" видителя грузовика из Владивостока
Грузовик снёс прицепом надземный пешеходный переход на 85-м километре Горьковского шоссе в Подмосковье. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на ТАСС.
«В районе 85-го километра Горьковского шоссе в 22:25 грузовой автомобиль Scania из-за непроизвольного поднятия прицепа снёс надземный пешеходный переход», — заявили в подмосковном ГУ МВД России.
Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
В связи с происшествием на этом участке трассы было полностью перекрыто движение.
Объезд осуществляется через Павловский Посад и по трассе А-180.
Ранее "Вести:Примоье" сообщали, что во Владивостоке в ночь на 17 октября на объездной трассе Седанка — Патрокл самосвал снёс пешеходный мост: у грузовика самопроизвольно поднялся кузов, который задел виадук. При падении конструкция перекрыла две полосы дороги. В результате ДТП никто не пострадал.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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