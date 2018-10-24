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Приморское село Соловьевка встречает зиму "раздетыми" теплотрассами

Приморское село Соловьевка встречает зиму

Фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

Отопительный сезон начался во всех муниципалитетах Приморского края, однако, не все подготовились к зиме должным образом.

Так, в селе Соловьевка Дальнереченского района теплотрасса до сих пор не утеплена, как полагается, и отапливает, как говорится, улицу. К тому же, в Дальнереченском районе уже минусовые температуры.

"У нас котельная отапливает школу, детсад и полдеревни, но котельная и теплотрасса не готовы к зиме. Где хранится уголь, крышу сняли и ремонта не было, поэтому зимой уголь будет под снегом. Теплотрасса открыта и весит в воздухе. А у нас уже морозы. Зато отчитались, что к отопительному сезону готовы", - сообщает местный житель на Whatsapp редакции "Вести: Приморье".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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