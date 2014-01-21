«Вести: Приморье»: Владивосток и край на пороге эпидемии пневмонии?

Воспаление легких. С наплывом больных едва справляются клиники Владивостока и края. В первой городской больнице люди лежат в коридоре. В краевой клинической врачи едва успевают спасать жизни самых сложных пациентов. И радуются, когда они идут на поправку. Это эпидемия или обычная для осеннего Приморья ситуация? Как помогает «Превинар-13»? И можно ли заменить прививку квашеной капустой — об этом в программе «Вести: Приморье» в 18.00 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]