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«Вести: Приморье»: Владивосток и край на пороге эпидемии пневмонии?

Воспаление легких. С наплывом больных едва справляются клиники Владивостока и края. В первой городской больнице люди лежат в коридоре. В краевой клинической врачи едва успевают спасать жизни самых сложных пациентов. И радуются, когда они идут на поправку. Это эпидемия или обычная для осеннего Приморья ситуация? Как помогает «Превинар-13»? И можно ли заменить прививку квашеной капустой — об этом в программе «Вести: Приморье» в 18.00 на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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