Косатки в бухте Средняя: отпустить или нет? Взгляд изнутри

Ученые и экологи выражают различные мнения о возвращении 12 косаток и 90 белух, содержащихся в бухте Средней, в дикую природу. По мнению представителя ВНИРО, для молодых животных выпуск на волю – верная смерть, их нужно передать океанариумам. А экологи и члены совета по морским млекопитающим уверены, что животные еще слишком мало времени провели в неволе, чтобы возвращение было невозможно.

Ученые-океанологи по поручению Генеральной прокуратуры в Приморье осмотрели косаток и белух в бухте Средней, которых арестовал суд, теперь они исследуют, как скоро морских млекопитающих можно будет вернуть в природную среду обитания, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

В распоряжение редакции «Вестей: Приморье» попало эксклюзивное видео, снятое в центре передержки морских млекопитающих. Впервые на жизнь отловленных косаток можно посмотреть изнутри — глазами работников центра передержки морских млекопитающих в бухте Средняя. «Тренер», как называет мужчину в кадре снимающий видео, на записи говорит, что косаткам скоро будет нечего есть в преддверии зимы, сейчас их кормят два раза в день.

Между тем, как сообщает VL.ru, после ареста, который наложил на животных суд в рамках обеспечительных мер по уголовному делу, представители компаний-отловщиков публично обещали перестать кормить животных, поскольку таким образом, по их мнению, нарушают закон.

Вместе с тем СК сообщает, что «в связи с принятым судом решением, руководство юридических лиц проинформировано, что последние не имеют права распоряжаться арестованным имуществом. Белухи и косатки переданы юридическим лицам на ответственное хранение, то есть фактически все китообразные, как и прежде, содержатся в бухте Средняя под присмотром собственников, которые содержат их и обеспечивают питанием. То есть, хозяевам арестованных китообразных предписано по-прежнему содержать китообразных. При этом, по оценкам экспертов, сутки содержания арестованных белух и косаток обходится почти в 500 тысяч рублей».

По мнению заведующего лабораторией морских млекопитающих Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (ВНИРО) Александра Болтнева, выпуск животных в дикую природу означает стопроцентную их гибель.

«Ввиду высокой подвижности косаток (за сутки в среднем животное преодолевает 130-180 км, в отдельных случаях – до 250 км) и обитания в холодоводной среде им требуется значительное количество пищи. В дикой природе косатка ежедневно потребляет примерно 200-250 кг, в зависимости от размеров. Потребности в условиях неволи значительно скромнее: в океанариуме при температуре воды +20 градусов молодой особи достаточно 80-100 кг в сутки.

Кроме того, косатки обладают сложной социальной организацией. Ее основой является материнская группа (семья), обычно состоящая из самки с детенышами разного возраста и взрослых сыновей. Несколько семей, возглавляемых родственницами, составляют группировку или стаю. В одну группировку в среднем входят до 18 особей, и ее члены сильно привязаны друг к другу. В семье молодая косатка проходит обучение приемам охоты на рыбу, китов и ластоногих.

Как показали опыт возврата в естественную среду косатки по кличке Вилли и попытки ее адаптации к самостоятельной жизни, высока вероятность того, что семейная группа не примет молодую косатку. Без поддержки стаи молодая и неопытная косатка не сможет добывать себе достаточный для нормальной жизни объем пищи. Это автоматически означает ее гибель, что показано на примере косатки Вилли, которая погибла на второй год жизни, несмотря на помощь исследователей, постоянно сопровождавших ее», – комментирует биолог.

Белухи, как говорит Болтнев, тоже социальные существа, путешествуют стаями, состоящими из групп двух типов. Первый тип – это группы из 1-3 взрослых самок (предположительно, сестер) и их детенышей разного возраста. Другой тип – группы из 8-16 взрослых самцов.

«Преследуя косяки рыбы, белухи иногда сбиваются в стаи, в которых насчитываются сотни и даже тысячи особей. Взрослая белуха потребляет в день более 15 кг пищи. В Охотском море она отходит из замерзающих заливов (Сахалинского, Аяно-Шантарского и Пенжинской губы) в центр Охотского моря. В зимнее время, как правило, держатся кромки ледовых полей, но иногда далеко проникают в зону оледенения, где ветры и течения поддерживают трещины, разводья и полыньи.

Следует отметить, что отлавливают в основном молодых особей, уже переставших питаться молоком матери. Ведь отлов «молочных» детенышей неизбежно приводит к их гибели в условиях неволи без молока матери. Пойманные молодые животные еще не освоили методы охоты на рыбу и другие кормовые объекты.

У специалистов ТИНРО есть опыт по выпуску в 2018 году белухи, содержавшейся в дельфинарии ТИНРО-Центра в течение нескольких лет. Белуха была выпущена в Сахалинском заливе в августе. Через некоторое время ее обнаружили в порту японского города Ваканай, где ее подкармливали жители. Это показывает, что животное постаралось уйти в районы с теплыми водами, где требуется меньше корма для теплообогрева. И даже в этом случае недостаток корма животное «выпрашивает» у человека», – пишет Болтнев.

Вердикт ученого неутешителен: исходя из вышеописанных особенностей биологии, можно однозначно говорить о 100% вероятности гибели молодых косаток и высокой вероятности (80-90%) гибели молодых белух в случае их выпуска в среду обитания.

Несмотря на протесты общественности в разных странах мира, существует популярный и развитый развлекательный бизнес, использующий морских млекопитающих, содержащихся в океанариумах и дельфинариях. При решении вопросов отлова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях ученый рекомендует забывать о «жесткой» конкуренции в мире капитала. В связи с этим биолог Болтнев призывает «детально изучить ситуацию с содержанием животных в бухте Средней». И если животные отловлены в соответствии с нормативно-законодательными документами, содержатся в хороших условиях в соответствии с рекомендациями ВНИРО, то «вряд ли стоит наказывать собственников, изымая животных». Ученый добавил, что выловленные в рамках общего допустимого улова млекопитающие в настоящее время проходят адаптацию к человеку, а затем должны быть направлены в заинтересованные культурно-просветительские организации.

Впрочем, у совета по морским млекопитающим мнение иное. Владимир Бурканов, кандидат биологических наук, сотрудник камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН, председатель организации, указывает на то, что косатки находились в пункте передержки на протяжении от двух до четырех месяцев, что недостаточно для адаптации их к жизни в неволе. А по белухам информации биологам недостаточно.

«Фактически содержащиеся в бухте Средней косатки являются полудикими. Это обстоятельство позволяет надеяться на их возврат в дикую природу. Насколько нам известно, содержащиеся в бухте Средней косатки являются молодыми разновозрастными животными. Детеныши косаток начинают принимать участие в охоте вместе с другими в стае в возрасте около 1 года. Поэтому, если косатки, содержащиеся в бухте Средней, имеют возраст более 1 года, они способны принимать участие в добыче пищи и питаться, если будут находиться в группе с другими особями.

При этом важно выпускать всех совместно содержащихся и допущенных (за исключением больных особей) к выпуску косаток одновременно. При содержании в вольере у них формируются социальные связи, которые позволят им оставаться вместе и после возвращения в естественную среду. <…> Что же касается белух, то у экспертов совета недостаточно информации о возрастном составе и общем состоянии этих животных для выдачи рекомендаций. Они могут быть сделаны только после детального и полного обследования выловленных белух квалифицированными зоологами и ветеринарными врачами вместе», – говорится в сообщении совета, подписанном Буркановым.

Также совет рекомендует перед выпуском провести детальное и полное обследование всех содержащихся в неволе в бухте Средней особей морских млекопитающих квалифицированными ветеринарами и зоологами на предмет определения возраста и общего состояния здоровья. В случае выявления каких-либо особей, по тем или иным причинам не способных к самостоятельному питанию, рекомендуется провести необходимое лечение и реабилитацию и только после этого осуществить их возврат в дикую природу. Для мониторинга перемещений в море рекомендуется установить на животных спутниковые метки. Об отсутствии меток, кстати, говорили и следователи – это была одна из причин наложения ареста в качестве обеспечительной меры. Правда, 30 октября краевая ветеринарная инспекция в ответе на запрос VL.ru сообщала, что «все животные прошли карантин, все чипированы, содержатся в вольерах по возрастным группам, нарушений ветеринарно-санитарных норм не выявлено. Ветеринарное обслуживание осуществляется ветеринарными специалистами вышеуказанных организаций».

На основании этого заключения дальневосточные общественные организации совместно с Гринпис России направили обращение в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю с просьбой как можно скорее освободить арестованных млекопитающих. Сейчас СК не освобождает животных, потому что они могут быть признаны вещественным доказательством незаконного вылова, а также чтобы их не смогли продать. Однако, согласно 82 статье Уголовно-процессуального кодекса, хранению подлежат только те животные, «физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания». Необходимость выпустить животных при предварительном осмотре квалифицированных зоологов и ветеринаров подтвердил совет по морским млекопитающим.

«Косаток, выловленных в 2018 году, арестовал суд по заявлению СУ СК по Приморскому краю, – заявил руководитель общественной организации Дмитрий Лисицын. – И сейчас по процедуре необходимо, чтобы приморское следственное управление СК обратилось в суд с ходатайством об их выпуске. Для того, чтобы животные сохранили свое значение как вещественные доказательства, необходимо провести самое тщательное их обследование и подробно задокументировать его результаты. Невозможно представить, чтобы незаконно выловленные косатки так и погибли в неволе только из-за неповоротливых бюрократических процедур».

Отметим, что Федеральное агентство по рыболовству (ФАР) в ответ на предостережение Генпрокуратуры сообщило, что «руководствуется принципами предосторожного подхода, сохранения запасов водных биоресурсов и экосистем. Решения принимаются исключительно на основе норм законодательства».

Росрыболовство предоставляет права на добычу морских млекопитающих для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях только в тех объемах, которые определяются на основании данных научных исследований и после рассмотрения рекомендаций научно-исследовательских институтов на общественных слушаниях, а также утверждаются государственной экологической экспертизой Росприроднадзора. Для этих целей Росприроднадзор формирует специальный экспертный совет из ученых Российской академии наук и ведущих вузов, которые не входят в систему Росрыболовства. Предоставленные на 2018 год объемы водных биоресурсов для рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях соответствуют ОДУ, которые были определены в рамках данной процедуры.

Тем не менее Росрыболовство анонсировало расширенное заседание своего общественного совета по этому вопросу, поскольку вероятность утверждения квот на вылов косаток и белух в 2019 году все еще довольно велика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]