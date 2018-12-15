Новости Общество Видео Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:00
  2

Приморские "мороженки" открыли сезон на пляжах Ливадии (видео)

Приморские

Любительницы зимнего плавания из Владивостока, которые стали популярными в соцсетях, как "мороженки", 15 декабря открыли сезон на пляжах Ливадии Находкинского городского округа. 

"Отдыхающие разъехались еще в сентябре, а спасатель Малибу остался😂 Вода прекрасна, бодрит, поплавали в удовольствие.", - прокомментировали свой заплыв владивостокские "мороженки".

Неформальный клуб любительниц зимнего плавания Владивостока появился несколько лет назад и стал популярным не только в соцсетях, но и в местных и федеральных СМИ.

 Ранее "Вести:Приморье" опубликовали целую серию заметок о необычном хобби владивостокских "мороженок": "«Моржи» Владивостока просят отдать им под «моржовку» «Хаятт» на мысе Бурный. Видеорепортаж Марии Нетребенко", "Владивостокские "мороженки" издеваются над инициативой властей штрафовать за зимнее купание (фото)", "Мороженки" из Владивостока устроили заплыв на пляжах Ливадии (фото, видео), "Мороженки" из Владивостока добрались до Сахалина (фото), Девушка-"мороженка" устроила мастер-класс по купанию в ледяной воде. Видеорепортаж Дениса Ивлева.


Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕНОСУ СТОЛИЦЫ ДФО ВО ВЛАДИВОСТОК





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря