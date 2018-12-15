Приморские "мороженки" открыли сезон на пляжах Ливадии (видео)
Любительницы зимнего плавания из Владивостока, которые стали популярными в соцсетях, как "мороженки", 15 декабря открыли сезон на пляжах Ливадии Находкинского городского округа.
"Отдыхающие разъехались еще в сентябре, а спасатель Малибу остался😂 Вода прекрасна, бодрит, поплавали в удовольствие.", - прокомментировали свой заплыв владивостокские "мороженки".
Неформальный клуб любительниц зимнего плавания Владивостока появился несколько лет назад и стал популярным не только в соцсетях, но и в местных и федеральных СМИ.
Ранее "Вести:Приморье" опубликовали целую серию заметок о необычном хобби владивостокских "мороженок": "«Моржи» Владивостока просят отдать им под «моржовку» «Хаятт» на мысе Бурный. Видеорепортаж Марии Нетребенко", "Владивостокские "мороженки" издеваются над инициативой властей штрафовать за зимнее купание (фото)", "Мороженки" из Владивостока устроили заплыв на пляжах Ливадии (фото, видео), "Мороженки" из Владивостока добрались до Сахалина (фото), Девушка-"мороженка" устроила мастер-класс по купанию в ледяной воде. Видеорепортаж Дениса Ивлева.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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