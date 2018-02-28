На ул. Сочинской во Владивостоке кипит борьба с ручьем

После серии репортажей в программе «Вестей: Приморье» о проблемах жителей многострадального микрорайона Патрокл во Владивостоке городские и краевые службы наконец взялись за дело.

Напомним, одной из серьезных и даже травмоопасных проблем стал текущий уже третью зиму подряд ручей неизвестного происхождения в районе дома № 5 по улице Сочинской. Вода беспрерывно затапливала двор и с приходом минусовых температур лужи стали превращаться в сплошное ледовое поле. В понедельник сюда наконец зашла тяжелая техника — экскаватор разбивает ледяные торосы, выросшие поверх асфальта.

Также жители ближайших домов отмечают, что на минувших выходных здесь же работали специалисты Примводоканала, и как итог — ручей на данный момент исчез.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]