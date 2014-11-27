Подобные ему работают только в самых лучших клиниках мира. Робот-хирург по имени «Да Винчи» — единственный на Дальнем Востоке. Теперь в регионе борьба с онкологией выходит на совершенно новый уровень. Высокие технологии позволяют врачам избежать осложнений даже при выполнении тяжелых комплексных операциях. Например, при удалении злокачественных опухолей. Эффективность робота оценили не только наши соотечественники, но и граждане Китая и Кореи.

Сергей Пронягин — врач-уролог высшей категории. За 27 лет работы спас сотни жизней. Сегодня очередная операция.

Но в XXI веке работа хирурга выглядит по-другому. Руками и глазами Сергея Пронягина на ближайшие несколько часов стал робот «Да Винчи». Он позволяет избежать ошибок: показывает происходящее в 14-кратном увеличении и в 3D. «Да Винчи» заходит в организм пациента через совсем небольшое отверстие — сантиметр-полтора. Ткани практически не травмируются. Чаще всего робота применяют при удалении злокачественных опухолей, особенно — рака простаты. Осложнения минимальны. А на работу пациент может выйти буквально на следующий день.

Сергей Пронягин, врач-уролог высшей категории Медицинского центра ДВФУ: «Процесс восстановления идет гораздо быстрее, чем после открытых операций, где пациент 2—3 дня проводит в достаточно тяжелом состоянии».

Робот «Да Винчи» — единственный на Дальнем Востоке. За год в Медицинском центре ДВФУ на нем проводят около 60 операций. А уровень их не ниже, чем на аналогичных установках в клиниках Кореи и Москвы.

Кирилл Стегний, руководитель Центра хирургии Медицинского центра ДВФУ: «География пациентов очень обширная — это и Владивосток, и Приморский край, и города Дальневосточного федерального округа, в том числе и зарубежные пациенты у нас есть».

В Медицинский центр ДВФУ ездят лечить рак жители Кореи и Китая. Ведь качество не уступает, а стоимость в разы меньше. Здесь, во Владивостоке, готовы помочь каждому пациенту, откуда бы он ни приехал и с какой бы проблемой ни обратился.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]