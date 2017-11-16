Тверской суд Москвы вынес приговор в деле экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Судья озвучивал вердикт почти 10 часов. Что удалось доказать стороне обвинения?

15 лет колонии строгого режима за коррупцию, взятку и превышение должностных полномочий. Плюс 500 миллионов штрафа и 143 миллиона компенсации. Такой вердикт на сегодня в громком деле Игоря Пушкарева. И для многих приморцев это стало громом среди ясного неба. Еще ни разу в истории Владивостока, да, пожалуй, всего Приморья руководителей такого ранга не обвиняли в преступлениях подобного масштаба.

А началось все летом 2016-го. После обысков и допросов Игоря Пушкарева этапировали в столицу. По версии следствия, он вместе с братом и бизнесменом Лушниковым создал организованную преступную группировку. Будучи главой Владивостока, обеспечивал победу в муниципальных конкурсах на ремонт дорог компании, которую возглавлял Лушников, а тот в свою очередь закупал стройматериалы по завышенной цене у «Востокцемента», руководил которым младший брат Пушкарева — Андрей. Сторона обвинения уверена: по этой схеме бывший градоначальник с подельниками из бюджета приморской столицы похитил почти 150 миллионов рублей. В свою очередь осужденные вины не признают. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.

Константин Третьяков, адвокат Игоря Пушкарева: «Квалификация, которая была постановлена в приговоре, по моему мнению, расходится с фактическими обстоятельствами, которые были действительно установлены по делу. Приговор будет обжалован, в ближайшее время подадим все необходимые жалобы…»

От обвинения до приговора — три года, а вердикт в зале суда озвучивали почти 10 часов. Ведь за время следствия дело градоначальника Владивостока выросло до 120 томов. Вместе с Игорем Пушкаревым приговор выслушал и его младший брат Андрей. Ему присудили восемь лет условно и 500 миллионов рублей штрафа. Столько же придется заплатить и предпринимателю Андрею Лушникову, а ближайшие 10 лет провести в колонии строгого режима. При этом никому из них нельзя заниматься коммерческой деятельностью, а также занимать должности на государственной или муниципальной службах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]