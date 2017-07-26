Подготовка к телефестивалю «Человек и море» вышла на финишную прямую. Призом в каждой из номинаций будет маяк Басаргина — многолетний красно-белый символ телефорума и ГТРК «Владивосток». Кстати, история фестиваля началась в '66 году на Балтике и там тоже находится красно-белый маяк, старший собрат приморского Басаргинского. В преддверии фестиваля — репортаж с самого западного маяка России.

- 9 850 километров — если на машине и 7,5 — если по прямой. Это расстояние от Владивостока, главной базы ТОФ, до Балтийска — самого западного города страны. Здесь находится восхитительное достояние военно-морского наследия страны — добро пожаловать на самый западный маяк России!

Величественный ветеран навигации уже 203 года на самой светлой должности. 13 февраля 1813 здесь впервые зажгли свет. Зажгли в буквальном смысле, ведь тогда источником горения было растительное масло. Затем был керосин, газовые лампы. И только через 97 лет маяк стал электрическим.

Надежда Миляева, техник маяка Балтийский (Пиллау), г. Балтийск: «Мощность его 18 киловатт, двухцилиндровый. Это наш, отечественный».

- Редко их включаете?

- Редко, но метко. Было случай, в Калининграде что-то случилось, питания не было, и этот бесперебойно отработал свою работу 17 часов.

В святая святых на вершину башни к заветной линзе ведут 126 ступенек. Высота башни маяка 33 метра и 20 см над уровнем моря.

Сколько поколений маячников и почетных гостей за два столетия считали эти ступени, не подсчитать. И даже у хранителей морской святыни с каждым шагом сильней в груди стучит. Чего уж говорить про гостей с противоположного края страны: «Вести: Приморье» и сердце Балтийского маяка встречаются впервые.

Надежда Миляева, техник Балтийского маяка (Пиллау), г. Балтийск: «Лампочку раз в месяц меняем. Это лампа накаливания. За счет оптики сила увеличивается. Так она 1670, а, пройдя через линзы, сила света 216000 становиться. У меня такая мысль, что маяк — это теплый луч света, он посылает этот посыл в море. Моряки это чувствуют, что здесь их ждут родные. Маяк это маленькая родина».

- А вы понимаете, что эту маленькую родину вы дарите?

- Да. Поэтому работаем не шаляй-валяй а ответственно, там же люди, им надо в гавань попасть.

- А для вас что является маяком?

- Для меня мой маяк — это мои дети. А я — для них. Я бы им пожелала яркого маяка.

- Удивительно, но в '45-м, во время штурма Пиллау маяк практически не пострадал. Но, тем не менее, ему все равно досталось. Эти многочисленные сколы и осколки — следы от пуль и снарядов, которые рвались при штурме.

Историю путеводного света хранят в многочисленных фотографиях и вахтенных журналах. На стене — советский раритет: маяк побеждал в социалистических соревнованиях на звание лучшего среди своих балтийских собратьев. А в дар для гостей издалека — почетное право оставить запись в книге самых знаковых посетителей.

- Это '69-й год. Журнал посещений маяка Балтийского. Не на каждом дальневосточном маяке я такое видел. Маяк посетил начальник политотдела. Маяк посетила группа товарищей из восьми человек. Мы тоже оставим запись, потому что приехать из Владивостока и не оставить запись в журнале самого западного маяка нельзя. Здоровья вам и всего самого светлого и яркого.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]