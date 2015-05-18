Экстремальный сев в Ольгинском районе. Несколько дней подряд там стоит аномальная жара, но фермер Александр Макаров не отсиживается в холодке. Погода может измениться в момент, а успевать нужно до дождей. Сегодня под Фурманово сеют сою и одновременно распахивают настоящую приморскую целину.

- Я понял, было 38, сейчас уже 44!

44 градуса в тени. Это Макаров на самую горбушку сопки взобрался, откуда, как на ладони, бывший аэродром. Говорят, в '50-е—'60-е годы садились здесь и бомбардировщики. Теперь желтый гусеничный дизель, собранный Бог знает из чего, натужно проходит каждую сотку.

- Ну, всё, понял, давай, трудись дальше.

Первая пахота уже состоялась, почву подняли комьями. Сейчас их разбивают по диагонали, чтобы потом пройти культиватором. Возможно, засеять целину получится и в этом году.

Ольга Катренко, корреспондент: «Макаров из тех людей, кто не только за собой народ ведет, но и сам едет. Вот как сейчас, на Т-150. Он пашет это поле второй год и надеется, что зерна сои и на этот раз упадут в хорошую землю».

Отвоевал у березок, осин, у орешника 200 гектаров — это уже бывшие совхозные земли. 30 лет простояли, пока он не решился большую часть своих сил и мужской смекалки перенести на сельское хозяйство. Больно смотреть на зарастающие поля.

Александр Макаров, фермер: «Заболел чего-то сельским хозяйством. Смотрите, земля какая уже стала!»

- Александр Николаевич! Откройте лицо, пусть посмотрят на Вас. Вот, нос, все видели нос настоящего человека на земле!

- Фермера!

А ведь не думал, не гадал, предпринимателем был совсем в другой отрасли. Но однажды приехал в Фурманово и понял, что останется у отрогов Сихотэ-Алиня, где, превозмогая 44 градуса в тени, сейчас поскрипывает сеялка. Лишь бы выдюжила, старушка.

Весь прошлогодний урожай он пускает на сев. Продавать по 17 рублей элитный сорт, выращенный из семян по 30 за кило, посчитал дикостью. Надеется, к урожаю 2019-го сою, что нарасхват в России и, особенно, в ближайшем зарубежье, брать будут достойно. И это позволит его помощникам — друзьям, землякам — накормить семьи, а ему — купить новый мощный трактор. Макаров не теряет надежды, но готов ко всему. Главное, чтобы не пустовала плодородная земля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]