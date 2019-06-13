Приморье занимает лидирующие позиции в России по развитию туризма. И речь здесь не только о Владивостоке. Всё чаще, на туристических картах отмечают отдаленные от дальневосточной столицы районы. О достопримечательностях уссурийского заповедника - репортаж Станислава Васильченко.

Виктория Бисикалова встречает туристов. Познакомиться с заповедной природой родного края приехали 30 школьников из села Каменушка. Экскурсия в Уссурийский заповедник начинается прямо у дверей музея. Детям рассказывают об уникальной природе, обитателях здешних лесов и о том, как ученым удается наблюдать за дикими животными, которых принято называть эндемики.

Константин Бочкарёв, ученик 4 класса МБОУ СОШ с. Каменушка: «Тигра нужно защищать, а не уничтожать, потому что это очень красивое животное. Мне нравятся тигры».

Сегодня Уссурийский заповедник – важнейшая природоохранная зона, где учёные ведут крупные научные исследования экосистем. Сейчас на повестке дня и вопрос — как привлечь сюда туристов на специальные экологические маршруты.

Виктория Бисикалова, начальник отдела экологического просвещения Уссурийского заповедника: «Есть великолепные смотровые площадки, которые показывают вот эти хвойные широколиственные леса долины. Есть комплекс пещер «Спящая красавица» в районе Шкотовского района, тоже интересный для туристов».

И это далеко не всё. Здесь сохранилось нежилое село Комарово-Заповедное, необычный домик в виде фанзы, и даже некогда секретная дорога времён Великой Отечественной войны. Особая гордость заповедника, интересная экологическим туристам – лиановые леса и чрезвычайно полезный элеутерококк. И это - всего в 50 километрах от Уссурийска.

Светлана Костюк, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ с. Каменушка: «Это надо возрождать опять заново и постоянно, постоянно… Это надо. Образование экологическое. Смотря на наш мир, что экология рушится... Надо прям с малолетства, с садика вбивать, что экология, природа - это наша мама».

Сегодня экологический туризм на территории заповедников Приморья становится одним из ведущих направлений развития всей туристической отрасли края. Опыт создания интереснейших и познавательных экологических маршрутов на «Земле леопарда», в Тернейском и Лазовском заповедниках сейчас возможно применить и в Уссурийском.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]