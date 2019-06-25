212 лет назад Александр I утвердил «Положение о содержании маяков и штате маячной команды». В Приморье первый маяк появился 143 года назад и сегодня на побережье края их три десятка - для России это рекорд. Кстати, именно в Приморье находится последний, построенный в Советском Союзе, маяк, на котором не только работают, но и живут.

Максим Каленник, корреспондент: «Широта - 43, долгота - 134. Здесь, на берегу Японского моря, на вершине отвесной скалы высотой 171 метр, находится башня путеводной святыни морей. Это - маяк Дальний».

360 километров по трассе от Владивостока до промыслового поселка Моряк-Рыболов и ещё пять - через дебри, по сопкам. Десятилетия назад этот участок, больше похожий на звериные тропы, маячники пробивали вручную. Работать здесь? Почему бы и нет! А так, чтобы жить, не каждый решится.

Александр Белозеров, начальник маяка Дальний: «Не каждому, кто душой к этому лежит. Стержень должен быть, какое-то стремление. Любовь к этому».

Он из местных. Говорит: где родился, там и пригодился. Работал водителем в рыболовецком колхозе, но в конце 90-х он закрылся. 17 лет назад устроился на маяк и дослужился до его начальника. Его помощник здесь уже 32 года.

Борис Захаренко, техник маяка Дальний: «Почему люди идут на маяк? Это люди просто хотят отдохнуть от жизни. Иногда в тишине, хотя дизель, когда здесь работает, то тишины тут нет».

Александр Белозеров, начальник маяка Дальний: «Моргает, на сопке стоит. Добрый такой, никакой строгости в нем нет. Как в ландшафт вписан!»

Максим Каленник, корреспондент: «Свет на башне включился в марте 75-го. Маяк Дальний стал последний в Советском Союзе, проект которого предусматривал, что люди здесь будут не только работать, но и жить».

Непролазные туманы и штормовые ветра. Особенности местной погоды, которая в мае значительно лучше.

Максим Каленник, корреспондент: «На календаре - конец июня, а на термометре - всего плюс 10 градусов. Лето на эти берега приходит, как правило, только во второй половине июля».

Но продолжается до середины октября. На память о беспощадных ветрах на стёклах маячной башни множество ран. Но как только сгущаются сумерки, следов борьбы стихии с человеком уже не видно.

Максим Каленник, корреспондент: «Маяк возвышается на 14 метров, но, если прибавить высоту скалы, получаем 185. Это и есть высота путеводного света. Благодаря призматическим линзам, свет этой лампочки виден всем морякам в радиусе 20 миль отсюда».

Маячники с Дальнего говорят: маяки нужны каждому. Ведь чтобы ни происходило вокруг, они светом своим делятся бескорыстно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]