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КНР остается основным экспортером меда из Приморского края

КНР остается основным экспортером меда из Приморского края

Фото: Sputnik.ru

Более 200 тонн меда и продукции пчеловодства направлено в 2019 году на экспорт в страны АТР. С начала года Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области оформлены ветеринарные сертификаты на 29 партий продукции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основным импортером меда из Приморского края остается КНР. В эту страну направлено 28 партий общим весом 207,4 тонны.

Кроме того, одна партия весом 1,3 тонны экспортирована в Республику Корея.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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