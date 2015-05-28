Находкинская фирма провернула многомиллионную махинацию с оборудованием для цифрового ТВ

40 млн рублей незаконно вывела за рубеж компания из Находки. Находкинские таможенники выявили правонарушение. Теперь местной фирме придется заплатить крупный штраф. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, пресс-секретаря Находкинской таможни.

- Находкинская компания заключила в 2015 году внешнеторговый контракт с китайской компанией на поставку товаров народного потребления. В счет будущих поставок компания из Находки перевела в Китай 89 млн рублей, - рассказала заместитель начальника Находкинской таможни Елена Морозова. - Часть товаров (оборудование для цифрового телевидения) были ввезены в Россию. Оставшиеся товары на 40 млн рублей в установленный контрактом срок так и не были ввезены.

При этом законодательство предусматривает обязательство по возврату в Россию денег, переведенных авансом за товары, которые не были ввезены. Российская фирма данную обязанность не выполнила.

В отношении местной фирмы Находкинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч.5 ст.15.25 КоАП России, санкция которой предусматривает крупный штраф, вплоть до полной суммы невозвращенных денежных средств.

Всего в 2019 году Находкинская таможня выявила 14 фирм из Находки, которые вывели за рубеж более 1 млрд, при этом товар в Россию не был ввезен. На часть компаний уже наложены штрафы — 176 млн рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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