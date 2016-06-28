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В Приморье Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм в лагере, где заболели десятки детей

В Приморье Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм в лагере, где заболели десятки детей

Специалисты Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете работы детского лагеря «Юный рыбак» в Приморье, в котором произошла вспышка кишечной инфекции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

«При проведении расследования выявлены нарушения обязательных  требований  установленных санитарными нормами и правилами к правилам приготовления, хранения пищевых продуктов, содержанию помещений пищеблока, составлен протокол о временном запрете деятельности  МАУ «Детский загородный оздоровительный лагерь «Юный рыбак», организован  выезд  детей, с информированием медицинских организаций о медицинском  наблюдении по месту жительства», - рассказали в Роспотребнадзор. Материалы переданы в суд и прокуратуру. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Напомним, массовое отравление произошло в детском лагере «Юный рыбак» в Лазовском районе Приморья. В больницу села Преображение привезли 67 человек — это дети до 14 лет и вожатые.

Как сообщил с места событий корреспондент «Вести: Приморье» Максим Каленник, сначала на госпитализацию поступило 18 детей, потом еще 20. Остальных 29 человек привезли третьим заходом. После осмотра и взятия анализов 46 человек отпустили по домам.

В среду врачи планируют выписать из больницы всех заболевших детей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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