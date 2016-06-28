В Приморье Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм в лагере, где заболели десятки детей
Специалисты Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете работы детского лагеря «Юный рыбак» в Приморье, в котором произошла вспышка кишечной инфекции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.
«При проведении расследования выявлены нарушения обязательных требований установленных санитарными нормами и правилами к правилам приготовления, хранения пищевых продуктов, содержанию помещений пищеблока, составлен протокол о временном запрете деятельности МАУ «Детский загородный оздоровительный лагерь «Юный рыбак», организован выезд детей, с информированием медицинских организаций о медицинском наблюдении по месту жительства», - рассказали в Роспотребнадзор. Материалы переданы в суд и прокуратуру. Эпидемиологическое расследование продолжается.
Напомним, массовое отравление произошло в детском лагере «Юный рыбак» в Лазовском районе Приморья. В больницу села Преображение привезли 67 человек — это дети до 14 лет и вожатые.
Как сообщил с места событий корреспондент «Вести: Приморье» Максим Каленник, сначала на госпитализацию поступило 18 детей, потом еще 20. Остальных 29 человек привезли третьим заходом. После осмотра и взятия анализов 46 человек отпустили по домам.
В среду врачи планируют выписать из больницы всех заболевших детей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
10.07.2019 Массовое отравление детей в Преображении. Подробности с места событий
-
10.07.2019 ТАСС: За 10 дней то инцидента летний лагерь, где отравились дети, прошел проверку Роспотребнадзора
-
10.07.2019 В Приморье решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вспышки кишечной инфекции в лагере «Юный рыбак»
-
10.07.2017 Групповое отравление кишечной инфекцией зафиксировано в детском лагере "Седанка"
-
12.07.2017 Лагерь "Седанка" Приморского края приостановил работу из-за кишечной инфекции
-
28.06.2016 В Приморье запретили открытие двух палаточных лагерей
Добавить комментарий