В СИЗО мэр Владивостока приготовит новогодние блюда в электронном чайнике(фото)

Обвиняемый по делу о коммерческом подкупе мэр Владивостока Игорь Пушкарев рассказал на заседании Мосгорсуда о своем быте в СИЗО.

"Электронный чайник позволяет творить чудеса — мы готовим разнообразные блюда и обдумываем новогоднее меню", — цитирует Пушкарева РИА Новости.

Он также рассказал, что в изоляторе много читают и занимаются спортом.

"Я надеюсь 31 декабря поздравить жителей города с Новым годом, как делал это раньше. Желаю им здоровья, успехов. Читайте Уголовный кодекс и не нарушайте закон", — сказал обвиняемый.

Он также выразил надежду, что наступающий год Петуха будет "повеселее", так как 2017 год не високосный.

Пушкарев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. ФСБ РФ заявила, что оценивает ущерб от незаконной деятельности мэра более чем в 160 миллионов рублей. По версии следствия, в 2009-2014 годах Пушкарев "из корыстной и иной личной заинтересованности" организовал приобретение "Дорогами Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" (контролируется его родственниками) большого объема строительных материалов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]