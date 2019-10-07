Тарас Фищук: «Программа по ремонту дворов – это отличная возможность привести в порядок свою придомовую территорию»

Заместитель главы администрации города Тарас Фищук рассказал о реализации программы по ремонту дворов. Всего в этом году новый вид получат 47 дворов. По 34 городским адресам заасфальтируют придомовые дороги, в девяти дворах установят детские площадки, еще в четырех – спортивные. В данный момент ремонт ведется по 31 адресу, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

«Долгие годы во Владивостоке не проводилось никакой работы по ремонту дворов. Были сотни жалоб и обращений. Муниципалитет давал стандартный совет всем – работайте со своей управляющей компанией, изыскивайте средства. Но очевидно, что ремонт двора – очень затратное мероприятие. И не все дома в состоянии оплатить установку детской площадки и тем более асфальтирование. Программа по ремонту дворов, созданная по решению губернатора Приморья, – это отличная возможность привести в порядок свою придомовую территорию. За четыре года ее реализации во Владивостоке удалось отремонтировать шестую часть всех дворов. Это внушает надежду, что через несколько лет жители каждого дома получат комфортный двор», - рассказал Тарас Фищук.

Так, к примеру, уже завершен ремонт на Шилкинской, 13. Как рассказал председатель ТСЖ Александр Осипов, рабочие с асфальтированием вокруг дома справились за месяц. За это время они уложили новое покрытие на всю придомовую часть вокруг дома, установили новые бордюрные камни, расширили тротуар, установили лежачих полицейских, а также выровняли грунт, чтобы за домом не скапливалась вода.

Работы на Днепровской, 26 начались в начале мая. На месте пустыря с травой начали строить детскую площадку.

«На данный момент все подготовительные работы сделаны, поставили бордюр, сделали тротуарную дорожку,- рассказывает представитель подрядчика, начальник участка Николай Терлецкий. – Теперь мы ждем оборудование и начнем монтаж. Здесь будет детский комплекс, лавочки, урны».

Жителям проспекта 100-летия Владивостока, 159 б было трудно добраться до своего подъезда во время ливней - приходилось преодолевать огромные лужи прямо перед входом. Об асфальте даже не заходила речь. Ямы в 30 см жильцы засыпали своими силами. Но сегодня здесь лежит уже свежий асфальт. Подрядчик — компания «Мегаполис» — на 95% выполнил ремонт внутридворой дороги. Остались мелочи.

«В администрации Владивостока дали добро на ремонт. Приехали рабочие, сняли грунт и начали класть долгожданное покрытие. Сперва сделали быстро, но нехорошо — асфальт оказался выше дверного порога. Из-за риска схода воды в парадную и подвал пришлось исправлять», — рассказал старший по дому Павел Загний.

Напомним, что работы у подрядчиков принимают сами жители вместе со своей управляющей компанией. Специалисты администрации Владивостока со своей стороны также контролируют этот процесс.

Кроме того, специалисты управления содержания жилого фонда сообщают, что программа продолжит свою работу и в 2022 году. Прием заявок на следующий год проводится до 31 мая включительно. А дальше будет проведено заседание общественной комиссии, которая окончательно выберет дворы для ремонта, используя систему начисления баллов каждому двору. В состав общественной комиссии входят сотрудники администрации Владивостока, депутаты думы города, представители различных политических партий, общественных объединений, а также активные граждане Владивостока.

Напомним, программа по ремонту дворов позволила за последние два года масштабно отремонтировать 547 дворовых территорий. Возле домов меняли асфальт, устанавливали детские площадки, монтировали спортивные тренажеры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]