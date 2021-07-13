Почему важно сделать прививку от COVID-19?

В Приморском крае уже привились более 272 тысяч жителей и работает 172 пункта вакцинации. По мнению специалистов, на сегодняшний день вакцинация – это единственный, безопасный способ остановить пандемию. Чем быстрее вакцинируется большое количество людей, тем быстрее мы вернемся к привычному образу жизни.

«Вакцина является лекарственным препаратом и окончательное решение о том, какая вакцина подходит пациенту, решает врач. Действие любой вакцина одинаковое. Однако вакцина «Спутник V» первой вышла в гражданский оборот. Первые прививки этой вакциной в Приморье получили медики, тогда поступило 42 комплекта. Этот препарат уже продемонстрировал свою безопасность и эффективность», - рассказала начальник отдела оказания помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края Евгения Шутка.

Федеральные эксперты также призывают население вакцинироваться от COVID. Так, директор НЦ МИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина объяснила, что собой представляет эта процедура и ответила на самые популярные вопросы.

Она отметила, что процедура вакцинации от коронавируса ничем не отличается от прививки от гриппа. Пациента осмотрит врач, измерит температуру, сатурацию кислорода в крови и артериальное давление.

На один из самых популярных вопросов о влиянии вакцины на репродуктивное здоровье, специалист ответила, что вакцина не содержит живого вируса, поэтому никак не влияет.

По словам Драпкиной, прививаться следует и молодым людям, так как вирус мутирует, появляются новые штаммы, и утяжеляется клиническая картина.

Более подробные ответы на эти и другие вопросы о вакцинации от коронавируса смотрите в видео.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]