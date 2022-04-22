Ремонт кровли, новое ограждение, благоустройство территорий: школы Владивостока ждет преображение

В школе № 44 в этом году отремонтируют кровлю и частично благоустроят территорию, а в школе №16 установят новое ограждение. Таковы результаты совместной поездки в учебные учреждения главы Владивостока Константина Шестакова и председателя Законодательного собрания Приморского края Александра Ролика, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока.

Исполняющий обязанности директора школы № 44 Игорь Астрединов рассказывает: в этом году в трех кабинетах школы невозможно было комфортно вести процесс обучения. Из-за прохудившейся кровли случались потеки на потолке. Школу включили в график ремонта на этот год, а на будущий здесь запланировано благоустройство.

Для этого руководителю школы рекомендовано подать заявку на участие в краевой программе «Твой проект». Как объяснили сотрудники муниципалитета, у школы довольно большая территория, но она неухоженная и не все ее возможности используются. В рамках программы будет составлен проект и здесь можно будет разместить спортивные объекты, привести в порядок дорожки и сделать многое другое.

А вот в школе № 16 на Пирогова, 7 родители всерьез озабочены безопасностью детей. Здесь частично отсутствует ограждение и на территорию сейчас абсолютно свободный доступ. Уже в этом году по всему периметру будет установлен забор. На следующий год управлению дорог и благоустройства поручено сделать тротуар вдоль проезжей части, ведущей к школе.

Глава Владивостока отметил, что на лето во многих школах и детских садах запланированы ремонтные работы, чтобы к началу учебного года они встретили воспитанников обновленными и уютными. В порядок приведут кабинеты, детские площадки, спортивные залы и пищеблоки. В некоторых школах ремонт проводят уже сейчас, согласуя этапы с учебным процессом.

«Основной упор в этом году делаем на кровли, так как по ним было больше всего жалоб. В школах проведены необходимые обследования, составлены планы ремонта, выделены деньги, - обозначил Константин Шестаков. - Безусловно, всем нам хотелось бы повышения качества образования. Но в основе этого процесса лежат и бытовые вопросы. Поэтому им уделяем большое внимание».

Как рассказал Александр Ролик, к нему, как к депутату, с обозначенными проблемами обратились жители его округа, а так как для решения многих вопросов необходимо взаимодействие с муниципалитетом, то было принято решение провести объезд объектов, требующих внимания.

«Считаю, что такая форма работы, когда и администрация города, и лично глава, и депутаты от округа определяют проблемы и вместе выезжают на территорию, конкретно намечают планы работы и сроки реализации, очень эффективна», - прокомментировал он итоги выездного совещания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]