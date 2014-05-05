Почти две трети минтаевых квот уже освоили рыбаки РРПК

В Русской Рыбопромышленной Компании подвели итоги охотоморской минтаевой путины. О том, насколько успешной она была, и как компания справляется с сегодняшними вызовами, журналистам рассказал генеральный директор РРПК Виктор Александрович Литвиненко.

Прошлый год был рекордным для РРПК по добыче минтая. А как складывается ситуация в этом году? Каковы итоги сезона А?

Минтаевая путина, завершившаяся в северной части Охотского моря, оказалась успешной для судов Русской Рыбопромышленной Компании. Она характеризовалась относительно благоприятными метео- и ледовыми условиями, что позволило траулерам свести к минимуму непроизводительные потери.

Экипажи справились с поставленными задачами, и это не может не радовать. Результат оказался лучше прошлого года, тем самым Сезон А -2020 г. стал рекордным за всю историю нашей компании – почти 170 тыс. тонн. Вылов минтая по сравнению с прошлым годом увеличился почти на 10 тыс. тонн.

Какой объем квоты на минтай РРПК успела уже освоить в этом году?

РРПК имеет почти 269 тысяч тонн квоты на вылов минтая и занимает одно из ведущих мест в России по этому показателю. Как я уже отметил, с начала года нашими рыбаками выловлено порядка 170 тысяч тонн минтая, то есть на сегодняшний день освоено больше половины квот, почти две трети. Мы выбираем квоту в соответствии с графиком и могу уверенно сказать, что точно освоим все наши квоты.

Как справляется компания с такими объёмами?

Зимняя охотоморская минтаевая путина начинается первой, и мы готовимся к ней заблаговременно и очень тщательно. Это касается и подбора и подготовки экипажа, и ремонта и модернизации флота. Богатый улов, добытый рыбаками РРПК, стал результатом грамотного подхода к работе. Выверенный прогноз добычи, отлаженная логистика в море и собственный флот — вот слагаемые успеха достижения таких показателей.

С января по апрель на промысле находилось 14 судов компании. Все экипажи в нынешний зимне-весенний период отработали стабильно. Если брать в абсолютных показателях, то лидером можно считать команду БМРТ «Березина». Под командованием капитана Николая Могруна экипаж существенно перевыполнил план не только по добыче, но и по производственным показателям.

А каковы результаты по производству готовой продукции?

Нашему флоту удалось добиться также и высоких показателей выполнения плана производства. Большинство на промысле выполнили или перевыполнили план выпуска готовой рыбной продукции с начала года. Хорошие показатели у нас и по выпуску икры, почти 6000 тонн (+ 1 тыс. тонн к плану).

Показатели качества – одни из важнейших и РРПК всегда уделяет им особое внимание. От чего зависит этот показатель и каков он сегодня в РРПК? Как его оценивают потребители?

Показатель качества напрямую зависит от выполнения экипажами тех условий, которые разработаны и внедрены на каждом судне в системе выпуска безопасной продукции - ХАССП. На сегодня подготовка и ответственность судовых специалистов технологических служб в РРПК находится на высоком уровне, что позволяет предлагать потребителю достойную, конкурентоспособную продукцию, пользующуюся спросом и высокой оценкой потребителя.

Также отмечу, что РРПК применяет современные технологии производства и однократной заморозки продукции непосредственно на борту рыболовных траулеров. Это позволяет максимально сохранить для потребителя уникальные вкусовые качества и полезные питательные свойства дикой белой рыбы.

Как проводится проверка качества продукции на судах и в портах?

Проверка качества продукции на судах проводится специалистами технологической службы ежесменно, с занесением показателей в разработанные формы и с направлением их для анализа в офис и покупателям. При доставке продукции в порт (РФ или иностранный), продукция проверяется собственными силами специалистов производственного департамента РРПК и привлеченными для этого независимыми компаниями, специализирующимися на оказании услуг проверки качества продукции на соответствие нормативным документам.

Какая продукция оказалась наиболее востребованной на рынках в этом сезоне?

Мы отмечаем устойчивый спрос, конечно, с учетом сложившейся на рынке ситуации, на все виды производимой продукции, но фаворитом продаж остается минтай бг.

С какими трудностями столкнулась компания при сбыте продукции в связи с текущей экономической ситуацией и как с ними справляется?

Пандемия вынудила многие страны ввести дополнительные меры безопасности. Введенные ограничения, безусловно, оказали влияние и на РРПК. Как известно, в январе-феврале были значительные задержки погрузочно-разгрузочных работ в портах Китая. Но РРПК удалось разгрузить все суда. Карантин в странах повлиял и на экспортные потоки. C начала года наблюдается снижение потребления продукции из-за сокращения работы HoReCa, муниципальных закупок.

В сложившейся ситуации мы проявили гибкость, адаптируясь к новым условиям. Нам удается обеспечивать продажи продукции на традиционные рыбные рынки: Китай, Корея, Россия. У РРПК сложились долгосрочные партнерские отношения с рядом компаний, с которыми мы продолжаем сотрудничество и планируем выйти на прежние показатели поставок. Отмечу, что существенно увеличены поставки продукции на внутренний рынок. Рост по сравнению с прошлым годом составил 21%.

Как оцениваете текущую ситуацию с продажами и какие перспективы видите?

В сегодняшней ситуации нам удается обеспечивать стабильность компании. Мы рассчитываем, что по окончанию карантина начнется рост потребления продукции. Ситуация постепенно начнет стабилизироваться, и рыбохозяйственный комплекс страны будет поэтапно выходить из кризиса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]