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РРПК провела второй этап экологического марафона «Чистый берег»

РРПК провела второй этап экологического марафона «Чистый берег»

Во Владивостоке прошел второй этап экологического марафона «Чистый берег» по уборке побережья бухты Щитовой, организованный при поддержке Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) и Административно-территориального управления Ленинского района администрации г. Владивосток.

Для участников мероприятия РРПК организовала доставку к месту работ и обеспечила их всем необходимым для уборки территории. На средства компании организован также вывоз мусора.

В очередном субботнике приняло участие более 40 эковолонтеров, в числе которых учащиеся МБОУ ООШ № 8 г. Владивосток и члены общественной организации лиги ходьбы «Женьшень». На побережье были проведены работы по очистке придорожной береговой полосы и прибрежной зоны. Участники очистили несколько километров береговой линии. Собранный мусор отправлен на переработку.

«Прошедшие тайфуны оставили после себя много мусора в бухте. Наши эковолонтеры не остались равнодушными и отправились на уборку пляжа. Для нас такие субботники – это возможность принести пользу природе, ведь каждый может сделать посильный вклад в улучшение экологии, в том числе позаботится о чистоте и безопасности моря», - сказал генеральный директор ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Виктор Александрович Литвиненко.

После уборки пляжа для участников мероприятия РРПК организовала пикник и награждение самых активных участников субботника.

Напомним, идея Экологического марафона «Чистый берег» принадлежит Русской Рыбопромышленной Компании, одна из благотворительных программ которой направлена на сохранение и защиту водных ресурсов и привлечение внимания общественности к проблемам загрязнения. В рамках Экологического марафона запланирован комплекс мероприятий, направленных на защиту окружающей среды и экологическое просвещение. Уборка прибрежной территории пляжа б. Щитовая проходит еженедельно до конца октября, к началу пляжного сезона 2021 года вновь возобновятся выездные рейды волонтеров.

 

Справка:

Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супер траулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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