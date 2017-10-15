РРПК провела второй этап экологического марафона «Чистый берег»

Во Владивостоке прошел второй этап экологического марафона «Чистый берег» по уборке побережья бухты Щитовой, организованный при поддержке Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) и Административно-территориального управления Ленинского района администрации г. Владивосток.

Для участников мероприятия РРПК организовала доставку к месту работ и обеспечила их всем необходимым для уборки территории. На средства компании организован также вывоз мусора.

В очередном субботнике приняло участие более 40 эковолонтеров, в числе которых учащиеся МБОУ ООШ № 8 г. Владивосток и члены общественной организации лиги ходьбы «Женьшень». На побережье были проведены работы по очистке придорожной береговой полосы и прибрежной зоны. Участники очистили несколько километров береговой линии. Собранный мусор отправлен на переработку.

«Прошедшие тайфуны оставили после себя много мусора в бухте. Наши эковолонтеры не остались равнодушными и отправились на уборку пляжа. Для нас такие субботники – это возможность принести пользу природе, ведь каждый может сделать посильный вклад в улучшение экологии, в том числе позаботится о чистоте и безопасности моря», - сказал генеральный директор ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Виктор Александрович Литвиненко.

После уборки пляжа для участников мероприятия РРПК организовала пикник и награждение самых активных участников субботника.

Напомним, идея Экологического марафона «Чистый берег» принадлежит Русской Рыбопромышленной Компании, одна из благотворительных программ которой направлена на сохранение и защиту водных ресурсов и привлечение внимания общественности к проблемам загрязнения. В рамках Экологического марафона запланирован комплекс мероприятий, направленных на защиту окружающей среды и экологическое просвещение. Уборка прибрежной территории пляжа б. Щитовая проходит еженедельно до конца октября, к началу пляжного сезона 2021 года вновь возобновятся выездные рейды волонтеров.

Справка:

Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супер траулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]