Русская Рыбопромышленная Компания взяла под опеку бухту Щитовую

Экологический марафон «Чистый берег» стартовал в бухте Щитовой. Сегодня прошла первая акция. Десятки волонтеров вышли на пляж, чтобы убрать за отдыхающими мусор. Инициатором экодвижения стала Русская рыбопромышленная компания. Каков мусорный улов пляжного десанта и как приучить туристов к чистоте?

Выход экодесанта начинается с грамотной стратегии. Девочки собирают легкий мусор, мальчишки - на покрышки, взрослым — самая тяжелая задача: разгребать завалы. На полуторакилометровом пляже работа найдется для всех.

Жанна Филипова, волонтер: "Самое страшное на берегу - эти веревки и остатки сети. Птицы путаются, погибают. Надо убирать".

На побережье вышло больше 40 волонтеров: школьники, студенты, активисты постарше. Гордо называют себя спасителями планеты. На их счету уже несколько вычищенных территорий. И порой мусора так много, что даже пакеты не выдерживают.

- Почему тратишь последние дни каникул на уборку?

Саша Поликарпов, волонтер: "Просто я хочу помочь людям".

Бухта Щитовая - популярное место. Но большую уборку здесь проводят впервые. Организатором экомарафона стала Русская Рыбопромышленная Компания. Акция проходит в рамках благотворительной программы. Цель: сохранить и защитить водные ресурсы. Вышли вместе с волонтерами, обеспечили инвентарем и техникой. А чтобы чистота прижилась, у побережья установили знаки и указатели к новой контейнерной площадке. Благодаря организаторам, мусор вывозить будут еженедельно.

Олеся Мицай, пресс-секретарь ООО «Русская Рыбопромышленная Компания»: "Наша компания добывает рыбу, соответственно трудится в море. Поэтому мы уделяем большое внимание уборке акватории. Помимо того, что будем убирать пляж, хотим еще заняться и экологическим просвещением".

Фото на память о добром деле. Семья Василец из Благовещенска. Приехала отдыхать, но вдохновились прибрежной уборкой и с удовольствием влилась в экокоманду.

- Много мусора?

Артем Василец, участник экологического марафона «Чистый берег»: "Ага вообще вот такая гора была".

Участники акции собрали больше 200 мешков мусора. Всех активистов наградили и отметили. Впрочем, надолго с волонтерами не прощаются. Это лишь первый этап большого марафона. В проекте: конкурсы рисунков, экологические уроки и квесты. А за чистотой в бухте Русская Рыбопромышленная Компания будет следить регулярно до конца октября. Возобновят выездные рейды волонтеров и в следующем сезоне.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]