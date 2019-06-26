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Вышли на прогулку: автор видео восхитился ситуацией на дороге Новоникольска

Вышли на прогулку: автор видео восхитился ситуацией на дороге Новоникольска

Источник фото: скрин видео mark2_che

Семья свиней, гуляющая по дороге, стала звездой instagram. В селе Новоникольск мужчина стал свидетелей ситуации, с которой столкнулся на одной из дорог. Свинья с выводком решила выйти на прогулку. Видео забавляет, сообщают «Вести:Приморье».

«Новоникольск, центр, прелесть. К администрации направляются», отмечает автор видео.

«Хрюшки такие культурные, по тротуарчикам ходят», «У кого то свиньи убежали на прогулку», «Вчера олень, сегодня свиньи... Завтра-тигра?», «Самостоятельные... Выгуляют себя и домой», «Почему животные сегодня гуляют сами по себе? Причем и дикие и домашние. Сегодня какой-то праздник?», «Как раньше. Сейчас это диковина», отметили в комментариях.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Уссурийске по дороге бегает олень. Животное бежало по дороге, пытаясь не попасть под машины. Падал, поднимался и вновь убегал. Понятно, что сильно напуган.

Утром на улице Ермакова, 75 «замечен ещё один дикарь». Птица сидела на трубах, то и дело, поджимая лапки.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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