Во Владивостоке водитель Range Rover показал, каким можно быть «хозяином» положения

Во Владивостоке жители города стали очевидцем очередного неуважения со стороны водителя дорогого внедорожника, сообщают «Вести:Приморье».

О ситуации, которая произошла на проспекте Столетия в районе дома 58, рассказали в одном из приморских пабликов. Автор видео отмечает, водитель внедорожника припарковал свой автомобиль на тротуаре и ушел. Вероятно, владелец недешевого автомобиля решил, что так ему очень удобно.

В комментариях горожане возмутились ситуацией. Отметив, что о таком нужно сообщать в ГИБДД для принятия мер. Некоторые предложили применять к таким водителям радикальные способы «мстителя».

«Пробежаться бы по капоту», «А потом они плачут что тачку сожгли», «Народ деградирует», «Главное уши сложил», «Порча имущества наказуема, а вот правила для всех одинаковы. Можно отправить фото в ГАИ», «Я думаю что люди имеющие дорогие машины должны быть умнее и вежливее», «Камушек на капоте оставили бы», пишут в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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