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Вчера, 21:00

Врач рассказал, как вернуть чувство вкуса после коронавируса

Врач рассказал, как вернуть чувство вкуса после коронавируса

Источник фото: pixabay.com

Невролог рассказал, как вернуть чувство вкуса после коронавируса, сообщают «Вести:Приморье».

Вкусовые рецепторы после коронавируса могут восстановиться самостоятельно спустя некоторое время. Об этом ura.ru рассказал врач-невролог НИИ Неврологии Роман Люкманов.

«Методов с доказанной эффективностью не существует, только время. Нет никакой восстановительной, чудодейственной пилюльки», — пояснил невролог. Он также уточнил, что восстановление методом раздражения этих рецепторов не поможет. Это же касается и восстановления обоняния.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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