Село в Приморье погрузилось в кромешную тьму

В Приморском селе Воздвиженка под Уссурийском произошел сильный пожар, сообщают «Вести:Приморье».

Пожар попал в поле видеорегистратора молодого водителя, который в это время оказался недалеко от места происшествия. Автор опубликовал пост в одном из приморских пабликов. ЧП произошло ночью.

На кадрах видно, во тьме полыхают огни пламени. На место происшествия выехали несколько пожарных машин.

Детали ЧП уточняются.

Мы удалили звук на видео, так как эмоции от увиденного захлестнули очевидца. Комментарий состоял практически из одних матов. Многие отметили, надеются, что аварию устранят как можно быстрее. А вот автору поста посоветовали обратить внимание на то, что любое видео приятнее просматривать, если не слушать нецензурную брань.

«Походу закоротила какая то подстанция. Напряжение там дай боже», «А ведь на этот свет нельзя смотреть даже издалека((( сетчатка глаз поплывёт», «Сказочные комментаторы», «54 мата», «Я у мамы оператор, но не оратор. Одни маты».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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