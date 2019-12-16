Выбор в пользу наваги: автомобиль ушел к рыбам в пригороде Владивостока

Очередной любитель зимней рыбалки в Приморье утопил свой автомобиль, - сообщает "Вести: Приморье".

Инцидент случился в районе Садгорода, - отмечает dpscontrol_125rus. Машина провалилась под лед совсем рядом с берегом.

Люди, к счастью, не пострадали.

Однако, не стоит забывать и об ответственности, предусмотренной статьёй 3.12 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ за выход на лёд в период запрета и выезд на лёд вне санкционированных ледовых переправ. Напомним, выезд на лёд автотранспорта влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Видео - dpscontrol_125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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