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Ночной Владивосток накрыло зарево пожара

Ночной Владивосток накрыло зарево пожара

Источник фото: ГУ МЧС по ПК

Во Владивостоке на улице Марины Расковой, 7 вечером 26 декабря сгорел автомобиль Toyota Crown, сообщают «Вести:Приморье».

К месту происшествия прибыли пожарные подразделения. В результате происшествия никто не пострадал.

К тушению привлекались 8 человек личного состава и 2 единица техники, отметили в пресс-службе ведомства.

Информация разлетелась по приморским пабликам. Кто-то предположил, это могло быть замыкание. Другие думают, поджог.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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